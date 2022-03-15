У России нет собственной культуры. Они всегда пытались присвоить себе чужое, - художник
Художник и музыкант Марьян Пыриг считает, что одной из причин жестокости и ненависти россиян к соседям является их собственная бескультурность
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
"Для меня русская культура - это скорее ее отсутствие. То есть мы сейчас наблюдаем всегда какое-то "аннексирование и денацификацию" территорий. Они всегда пытаются присвоить себе что-то чужое. Поэтому для меня их культура никогда не была частью культурного мира. Эти люди всегда пытались прикрыться какой-то выдуманной культурной массой, но это не так. Большие территории, которые назвать культурными, не всегда образованны и развиты" - считает Пыриг
По мнению художника, проявление своеобразной хищности россиян и есть результат бескультурности. Он добавил, что по большим словам о культурном народе нет абсолютно ничего.
"Если бы россияне красноречиво не говорили о величии собственной культуры, ее отсутствие дается в знаки. Поэтому мы и наблюдаем такие хищность и ненависть к собственным соседям. Они всегда пытались присвоить себе чужое. Поэтому Россия и выглядит так бестолково в своих действиях", - добавил Пыриг.
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