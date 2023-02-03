У России нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей до марта, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что у России не хватит сил и возможностей для захвата Донецкой и Луганской областей
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Любой сценарий развития событий на фронте, рассматриваемый противником, критически не изменит ход боевых действий. Сейчас по всей линии фронта активизировались боевые действия. Сейчас противник будет пытаться реализовать активные наступательные действия в районе Бахмута, Сватово и Кременной", - пояснил Згурец.
Аналитик убежден, что у РФ нет достаточного ресурса для большого наступления на нескольких направлениях.
"Россияне также будут пытаться активизировать свои наступательные действия у Угледара. Собственно в последующие месяцы главными их направлениями могут стать Бахмут и направление вокруг Донецка. Однако ожидать более масштабных и кардинальных наступательных действий со стороны РФ не стоит. Для этого у России нет сил и возможностей" , – добавил он.
- 16 января в ГУР сообщили, что Путин поставил перед Герасимовым задачу захвата Донбасса и формирования определенной "зоны безопасности" до марта.
- 3 февраля в Институте изучения войны рассказали, что президент РФ Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил, отдавая приказ к марту захватить весь Донбасс .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.68Продажа 43.66
- Актуальное
- Важное