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Главная война с Россией У России нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей до марта, - Згурец
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У России нет сил для захвата Донецкой и Луганской областей до марта, - Згурец

3 февраля, 2023 пятница
09:55
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что у России не хватит сил и возможностей для захвата Донецкой и Луганской областей

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Любой сценарий развития событий на фронте, рассматриваемый противником, критически не изменит ход боевых действий. Сейчас по всей линии фронта активизировались боевые действия. Сейчас противник будет пытаться реализовать активные наступательные действия в районе Бахмута, Сватово и Кременной", - пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что у РФ нет достаточного ресурса для большого наступления на нескольких направлениях.

"Россияне также будут пытаться активизировать свои наступательные действия у Угледара. Собственно в последующие месяцы главными их направлениями могут стать Бахмут и направление вокруг Донецка. Однако ожидать более масштабных и кардинальных наступательных действий со стороны РФ не стоит. Для этого у России нет сил и возможностей" , – добавил он.

  • 16 января в ГУР сообщили, что Путин поставил перед Герасимовым задачу захвата Донбасса и формирования определенной "зоны безопасности" до марта.
  • 3 февраля в Институте изучения войны рассказали, что президент РФ Владимир Путин переоценил возможности российских вооруженных сил, отдавая приказ к марту захватить весь Донбасс .
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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