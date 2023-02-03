Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Любой сценарий развития событий на фронте, рассматриваемый противником, критически не изменит ход боевых действий. Сейчас по всей линии фронта активизировались боевые действия. Сейчас противник будет пытаться реализовать активные наступательные действия в районе Бахмута, Сватово и Кременной", - пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что у РФ нет достаточного ресурса для большого наступления на нескольких направлениях.

"Россияне также будут пытаться активизировать свои наступательные действия у Угледара. Собственно в последующие месяцы главными их направлениями могут стать Бахмут и направление вокруг Донецка. Однако ожидать более масштабных и кардинальных наступательных действий со стороны РФ не стоит. Для этого у России нет сил и возможностей" , – добавил он.