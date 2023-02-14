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У России нет сил для нападения на Украину из Приднестровья, но она стремится дестабилизировать Молдову, - НАТО

14 февраля, 2023 вторник
03:13
Мир

У России недостаточно сил, чтобы совершить нападение на Украину с территории Приднестровья, но она стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади, а такой план до сих пор существует, потом захватить Одессу, а затем получить наземный коридор в западное Приднестровье. Мы не видим, чтобы у России были силы сделать это" , – заявил он.

При этом Джоан добавил, что РФ пытается подорвать демократический строй в Молдове.

"А вот что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому курсу Молдовы, они пытаются работать с существующими в этой стране разногласиями. Они пытаются взорвать лидерство Маи Санду", - подчеркнул он.

Заместитель генсека НАТО заявил, что у России нет "ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО".

"У нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательны и избегать риска эскалации", - рассказал он.

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии. Впоследствии президент Молдовы Майя Санд подтвердила слова президента Украины и заявила , что Россия не впервые хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.
Украина
Россия
Молдова
Преднестровье
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