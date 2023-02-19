Новое наступление России

Итак, сначала о большом наступлении РФ, которым нас пугают даже зарубежные медиа. Оно уже началось и длится уже вторую неделю по всей линии фронта. Сейчас враг концентрирует попытки подвинуть наши войска на Купянском и Сватовском направлениях, в зонах Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара. Он пытается найти слабые места в нашей обороне, а затем попытается использовать щели для более глубоких, именно тактических прорывов. Это и будет вторая фаза. Но на самом деле резервов для изменения ситуации на оперативном, а тем более стратегическом уровне у врага нет. Сейчас РФ сконцентрировала в Украине около 320 тыс. солдат, где-то 100 - 120 тыс. находятся в резерве. Этого недостаточно для широкомасштабных наступлений по нескольким направлениям. Эти разговоры о наступлении на Киев, Сумы, Николаев и Харьков – только для отвлечения наших внимания, сил и резервов. Российское военное руководство имеет задачу от Путина выйти, прежде всего, на админграницы Донетчины и Луганщины. Вчера было обращение Владимира Зеленского о значении обороны Донбасса. Он сказал, что там продолжаются самые жестокие и принципиальные боевые действия. Идет противостояние, от которого зависит очень многое для того, что мы готовим в ближайшее время.

Это относится и к защитникам крепости Бахмут. Враг пытается взять его уже семь месяцев. За это время продвинулся где-то на 40 км – совсем немного. Вблизи и вокруг Бахмута РФ положила десятки тысяч своих военных. Но до сих пор не оставляет попыток атаковать город в лоб и обойти его с севера и юга.

Ситуация на Бахмутском направлении

Командир роты батальона "Свобода" НГУ Евгений Оропай рассказал, что враг продолжает использовать артиллерию, постоянно стягивает сюда силы. Их постоянно "перемалывают", уничтожают, обезвреживают. Их хвалебное наступление началось. Пригожин отрекается от своих слов, что возьмет Бахмут к Новому году. Поставили новую дату – до 24 февраля. Евгений Оропай уверен, что этого не произойдет. Россияне работают авиацией, артиллерией. Время от времени выезжает танк. Скопления техники, как это было под Угледаром, не наблюдаем. Наши защитники отрабатывают вражеские позиции на севере и юге, хорошо работают ночью. Есть крутые группы снайперов, которые за последние двое суток нормально настреляли орков, попытавшихся зайти на позиции. Сейчас Бахмут полностью подконтролен украинским защитникам. Тяжелые бои продолжаются на фронте Бахмута, то есть на восточном направлении. На Юге Украины, ближе к Озоряновке, в последнее время враг усилил свое влияние и подвозит много своих сил. Более 300 военных подвезли вчера, половину из них уже уничтожили. Враг применяет авиацию почти постоянно: ежедневно, дважды, иногда трижды вылетают его самолеты. Иногда их приходится сбивать. Однако ситуация на Бахмутском направлении, на крепости Бахмут для нас контролируема и прекрасна. Чем больше орков здесь "перемелем" (а они очень сильно сконцентрировались на этом направлении и принципиально хотят взять крепость Бахмут, показать успехи зрителям зомбоящика), тем проще будет через некоторое время пойти в контрнаступление. Они отдают здесь огромное количество сил. Россияне никогда не жалели своих людей, а сейчас – тем более. За день здесь убивают очень много орков, но, к сожалению, у нас также есть потери, наши защитники отдают свое здоровье, есть очень тяжело раненые, есть погибшие побратимы, отдавшие жизнь, защищая Родину. Евгений Оропай призвал помнить этих людей, напоминать о себе и вспоминать их. Многие ребята находятся в больницах, и нужно помнить ту цену, которую они отдали, защищая страну. Евгений Оропай отметил, что россияне в районе Бахмута отдают гораздо больше сил, чем украинцы. Чем больше их здесь уничтожат, тем легче будет нам идти в контрнаступление через два – три месяца. Их здесь множество, оккупанты высаживаются ежедневно по 200 – 300 военных на некоторых точках. Следует систематически их уничтожать, отрабатывать их позиции. Это силы обороны и делают. Возможно, у наших партнеров есть планы истощить врага, но речь идет о жизни. Чем больше средств будет на этом направлении, тем меньше защитников Украины будет умирать. Мы очень ждем обеспечения, нуждаемся в нем.

Итоги Мюнхенской конференции безопасности

Сейчас перейдем к результатам Мюнхенской конференции безопасности, где прозвучало жесткое заявление со стороны руководства США относительно действий РФ, хотя я ожидал этого значительно раньше. Член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик отметил, что позиция США очень четкая – будет ужесточение санкций против РФ, создание более мощных коалиций в Европе, чтобы больше изолировать РФ. Это то, что говорят политики в Вашингтоне. По мнению Юрия Ванетика, трибунал состоится только тогда, когда в России сменится руководство, а когда это произойдет – большой вопрос. Будут суды в Европе, США за физический, моральный, экономический ущерб. Политический эксперт не чувствует падения поддержки со стороны США. По его словам, настроение американцев очень положительное. Есть сегмент Республиканской партии, состоящий из двух групп. Одна говорит, что поддерживать войну плохо, ведь по гуманитарным причинам гибнут украинцы, нужно сдаваться россиянам. Другая говорит, что нужно смотреть за собой, а не участвовать в чужих конфликтах. Юрий Ванетик отметил, что таких людей меньшинство, и он не чувствует, чтобы поддержка Украины падала. Член Совета директоров WEST SUPPORT предположил, что в пакетах помощи от США нет кассетных боеприпасов, самолетов, ATACMS из-за давления и страха расширения войны со стороны республиканцев. Это изменится, если Республиканская партия аберет силу. Несмотря на большую ответственность и несколько иную риторику, военной поддержки станет больше. Юрий Ванетик добавил, что война РФ против Украины влияет и на будущую политическую повестку дня кандидатов в президенты США, ведь это огромная война по гуманитарным, политическим причинам. Это геополитическая война с РФ, война за то, будет ли колониальная группировка, которой показывает себя РФ, или проблемный, но демократический мир, поэтому баллотирующиеся сейчас говорят, как они изменят поддержку Украины, будут реагировать на РФ, как они заставят ее нести ответственность. Кандидаты пытаются разделить себя, показать, как они будут отличаться друг от друга. Эти позиции более внутренние, поэтому Юрий Ванетик не считает, что Украина сильно реагирует на риторику между республиканцами и демократами, ведь они уже готовятся к выборам. По его словам, в США говорят, что распад РФ был бы положительным и возможным, но не видят вероятности этого. Единственный страх – будут не до конца понятны суверенные республики с атомным оружием, но это не намного хуже, чем то, что происходит сейчас в РФ. Это разговор скорее теоретический, в США предпринимаются действия, кроме санкций, которые могут привести к распаду России. Американцы понимают, что страна, даже в серьезном санкционном режиме, может долго существовать, как Иран и другие примеры.