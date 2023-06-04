Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией У России нет ресурсов для защиты Белгородской области, - военный эксперт Defense Express Киричевский
Эксклюзив

У России нет ресурсов для защиты Белгородской области, - военный эксперт Defense Express Киричевский

4 июня, 2023 воскресенье
16:02
Война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что у россиян нет ресурсов, которые можно было бы перебросить для защиты Белгородской области

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Особого состава для текущего выполнения задач войны в Украине у россиян нет. Поэтому, к счастью, история с РДК в Белгородской области будет только развиваться. По всей вероятности, эта территория станет Белгородской Народной Республикой. Поскольку россияне не могут дать отпор российской вооруженной оппозиции". Они не могут опрокидывать туда регулярные войска, потому что их нет. Бои в Белгородской области ведут пограничники ФСБ РФ. Полиция оттуда просто убегает. И применяют они тяжелую артиллерию по Шебекино, ведь у них нет выхода", - пояснил Кирический.

Эксперт подчеркнул, что у РФ нет ресурсов для защиты Белгородской области.

"Я предполагаю, что если бы была возможность масштабировать войска, действующие в Белгородской области, то уже можно было бы говорить о захвате Белгорода. У россиян нет ресурсов, особенно личного состава, которые можно было бы перебросить для защиты Белгородской области. Иначе они бы уже начали стягивать войска на эту территорию", - добавил он.

Россия
оккупированные территории
Белгород
Читайте также:
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
3 июня, 2023 суббота
Армения должна выйти из ОДКБ и вступить в ЕС и НАТО, - глава Европейской партии Хзмалян
Ракета Storm Shadow
3 июня, 2023 суббота
Storm Shadow кардинально меняет ситуацию: россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий, - британский эксперт Грант
Олексій Резніков
3 июня, 2023 суббота
Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
4 июня
17:21
Обновлено
Россияне обстреляли Херсонщину, ранена женщина
17:16
Обновлено
"Против высоких цен, воровства и лжи". В Варшаве проходит массовая акция оппозиции
16:37
В Якимовке, возле временно оккупированного Мелитополя, раздался взрыв
15:50
На войне погиб сын участницы Олимпиады-2000 Анны Запорожановой
15:46
Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
15:46
OPINION
Юрий Бутусов
США создают революцию на поле боя: в 2025-м сбивать дроны и снаряды будут боевые лазеры
15:24
Группа Guns N&#39; Roses начала мировое турне с песни в поддержку Украины
15:04
Эксклюзив
Ни один инвестор не зайдет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности, – первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Непран
14:55
В американском штате Юта запретили Библию в школах из-за "вульгарности и насилия"
13:49
Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
13:39
Митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Днем Святой Троицы
13:34
Эксклюзив
Неспособность РФ к повторной агрессии станет главным признаком победы Украины, - международный обозреватель Брайлян
13:16
Эксклюзив
Население платило не за электроэнергию, а исключительно за ее доставку, – эксперт по энергоэффективности Павлюк
13:10
Глава Минобороны Германии Писториус призвал Китай перестать вербовать бывших немецких летчиков
12:55
Потери украинцев в Бахмуте были в 7,5 раза меньше, чем у россиян, - Данилов
12:52
Обновлено
Россия нанесла удар по пригороду Днепра: из-под завалов дома достали тело девочки
12:40
НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму, - премьер Эстонии Каллас
12:23
В Украине сегодня чествуют детей, погибших в результате агрессии России
11:19
Руководители 20 ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре, – Reuters
10:41
Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого
10:31
Российские обстрелы украинских территорий: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
10:02
Минобороны Британии: У российских властей паранойя из-за сине-желтого цвета
09:30
Эксклюзив
Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы ликвидируют Пригожина, или военными структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, - Пионтковский
09:14
Армия РФ держит в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них нет
09:08
Инфографика
За сутки РФ потеряла в Украине 470 военных, 8 танков, 2 ПВО и 10 БПЛА, - Генштаб
08:32
ПВО ночью сбила три ударных дрона и четыре российские крылатые ракеты
08:05
Эксклюзив
Пионтковский объяснил, в чем уязвимость Путина
08:03
Ночная атака армии РФ на Киев: ПВО уничтожило ракеты на дальних подступах
07:53
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций последнего тура
07:43
Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом Путина, - посол США Бжезинский
07:00
За минувшие сутки украинские военные сообщили о 23 боевых столкновениях и 56 обстрелах
06:27
В Госдуме РФ считают, что Путину не удалось достичь всех целей в Украине
01:55
На Сумщине в результате обстрела ранен человек
01:24
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
01:01
"Будет очень мощным": Экс-директор ЦРУ поделился ожиданием контрнаступления ВСУ
00:35
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром сезона
00:21
Спасатели спасли троих детей из горящей многоэтажки в Харьковской области
2023, суббота
3 июня
23:31
Месси попрощался с ПСЖ
23:26
Цуренко вслед за Светолиной вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
22:40
Зеленский: Наша независимость Украины – это не что-то абстрактное. Не забывайте благодарить воинов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV