Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Особого состава для текущего выполнения задач войны в Украине у россиян нет. Поэтому, к счастью, история с РДК в Белгородской области будет только развиваться. По всей вероятности, эта территория станет Белгородской Народной Республикой. Поскольку россияне не могут дать отпор российской вооруженной оппозиции". Они не могут опрокидывать туда регулярные войска, потому что их нет. Бои в Белгородской области ведут пограничники ФСБ РФ. Полиция оттуда просто убегает. И применяют они тяжелую артиллерию по Шебекино, ведь у них нет выхода", - пояснил Кирический.

Эксперт подчеркнул, что у РФ нет ресурсов для защиты Белгородской области.

"Я предполагаю, что если бы была возможность масштабировать войска, действующие в Белгородской области, то уже можно было бы говорить о захвате Белгорода. У россиян нет ресурсов, особенно личного состава, которые можно было бы перебросить для защиты Белгородской области. Иначе они бы уже начали стягивать войска на эту территорию", - добавил он.