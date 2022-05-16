Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россия не готова объявить общую мобилизацию. Можно говорить многое, что у россиян нет, или заканчивается вооружение, но главной причиной того, что РФ не может объявить общую мобилизацию является нехватка командиров. Россия может мобилизовать и 1 млн человек, что не является проблемой для такой страны. В России такое количество мобилизованных нечем кормить, во что их одеть, где размещать и нет касок и бронежилетов. Например, в "ЛДНР" россияне формируют не мотострелковые, а просто стрелковые дивизии, в которых выдают каски и оружие образца Второй мировой войны", - рассказал Ягун.

Ягун добавил, что российское руководство понимает, что за них в другую страну никто не пойдет воевать.

"В России была неофициальная договоренность власти с населением, где власть может спокойно воровать и заниматься коррупцией, а населению предоставляют работу, чтобы они могли закрывать ипотеку и раз в год уехать отдыхать на море. И всех все устраивало. Однако сейчас их заставляют слезть с дивана, взять оружие и идти воевать.И все те проценты поддержки, которые рисуют Путину, заканчиваются за дверью квартиры. Россияне это все понимают. Понимают, что одно быть патриотом на диване перед телевизором, а другое ехать в другую страну и воевать непонятно за что, поэтому российская верхушка понимает, что за них никто воевать в Украину не поедет и не будет объявлять общую мобилизацию.

13 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия начала проводить скрытую мобилизацию.

Ранее информация о возможной мобилизации в РФ не раз фигурировала в материалах СМИ как прогноз. Впоследствии спикер президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине. Мобилизацию в РФ 9 мая не объявляли.

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