Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

“О возвращении под Киев сейчас нет индикаций, что это возможно, потому что на территории Беларуси вообще нет большой группировки именно российской армии, без этого наступать оттуда фактически невозможно. Белорусская армия в наступательном плане практически небоеспособна, она могла быть теоретически вспомогательным эшелоном при российской группировке вторжения. Но пока ее на территории Беларуси нет, поэтому никому помогать. Теоретически они могут начать переброску сил в Беларусь и формировать там ударные группировки, но опять же, откуда взять достаточно личного состава, если у них сейчас проблема даже с тем, что они уже захватили – на том же Изюмском направлении”, - пояснил Гендельман.

Эксперт отметил, что сейчас россияне пытаются бросить все силы, чтобы остановить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины

“Пока в ближайшее время их заботой будет ограничивать украинские наступления и только потом – думать о том, где они могут возобновить свои. Все упирается в ресурс, у них сейчас такой большой и растянутый фронт, у них не так много ресурсов, чтобы создавать какие-то ударные "кулаки", проводить какие-то большие наступления. Сейчас мы видим, что их ближайшая задача – срывать украинские наступления. Затем, возможно, если это будет более или менее удовлетворительно сделано, тогда они начнут думать о своем продвижении и, возможно, будет введен в бой и 3-й корпус. В свое время приказ был, чтобы каждый из четырех военных округов России создал на своей территории такой корпус. Пока создан только один и то не совсем полный состав. Посмотрим. Такими темпами у них займет это очень много времени – создать дополнительные резервы достаточного размера, чтобы речь могла идти о каких-то крупных наступлениях", - добавил он.

3 сентября Беларусь подтянула к границам с Украиной реактивные системы "Град" и системы противовоздушной обороны С-300.

В четверг, 8 сентября, Беларусь начала военные учения, продолжительность которых запланирована до 14 сентября.

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