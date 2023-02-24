Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Заявления РФ о подготовке Украины к вторжению в Приднестровье очень хороший пример российского ИПСО. В России очень хотят, чтобы Украина действительно втянулась в еще один конфликт. Это им нужно для того, чтобы использовать ракеты по территории Молдовы и дестабилизировать ситуации в этой стране" , – объяснил Ягун.

Генерал-майор СБУ подчеркнул, что Украина и Молдова не подвергаются провокациям РФ в Приднестровье

"Я убежден, что позиция украинского руководства и власти Молдовы согласована с нашими партнерами на Западе. Поэтому мы не поддадимся провокациям РФ в непризнанном Приднестровье. В России нет сил и ресурсов дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и Молдове. План россиян о государственном перевороте в Молдове не сбылся. Именно поэтому и провокации в Приднестровье тоже не будут успешны", - добавил он.