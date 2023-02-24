У России нет ресурса для дестабилизации ситуации в Молдове, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что Россия не сможет дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и Молдове
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Заявления РФ о подготовке Украины к вторжению в Приднестровье очень хороший пример российского ИПСО. В России очень хотят, чтобы Украина действительно втянулась в еще один конфликт. Это им нужно для того, чтобы использовать ракеты по территории Молдовы и дестабилизировать ситуации в этой стране" , – объяснил Ягун.
Генерал-майор СБУ подчеркнул, что Украина и Молдова не подвергаются провокациям РФ в Приднестровье
"Я убежден, что позиция украинского руководства и власти Молдовы согласована с нашими партнерами на Западе. Поэтому мы не поддадимся провокациям РФ в непризнанном Приднестровье. В России нет сил и ресурсов дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и Молдове. План россиян о государственном перевороте в Молдове не сбылся. Именно поэтому и провокации в Приднестровье тоже не будут успешны", - добавил он.
- 23 февраля министерство обороны России во второй раз на протяжении дня распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье.
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