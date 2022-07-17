Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг. поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"По моему мнению, у россиян нет сегодня военного потенциала, который позволил бы наступление на Киев. Уже один раз россияне попытались уничтожать до основания Киевскую и Житомирскую области, Черниговскую. Похоже, что нет дороги назад, потому что россияне не имеют силы, чтобы вести наступательные операции. А те войска, которые сейчас формируют на нескольких полигонах западного района, есть для того, чтобы укрепить оборону на территории, которые к тому времени получили, потому что россияне боятся вашей офензивы, потому что ваш президент Зеленский хочет отбить все потерянные территории, включая с Донецкой и Луганской областями", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко также не пойдет атакой на Украину.

"Лукашенко не нападет на Украину, потому что Лукашенко боится одной вещи – что в случае, если бы напал на Украину, отсюда придут солдаты-белорусы, воюющие на стороне Украины, и те солдаты пойдут в Беларусь и поднимут восстание против Лукашенко и против России, там есть очень сильные антироссийские настроения и с большой поддержкой Украины. Поэтому Лукашенко имеет очень сложную атмосферу, и в армии тоже. Он осознает, что если начнет войну с Украиной, это будет его конец. Поэтому очень колеблется с таким решением", - отметил Вальдемар Скшипчак.

Обучение Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлено как минимум до 23 июля.

16 июля Вооруженные силы Украины показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью.

В тот же день эксперт Defense Express Иван Киричевски высказал мнение, что Беларусь не готова вступить в войну, а у страны-агрессорки Российской Федерации пока нет резервов для повторного наступления с белорусской территории на Киев.

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