Затягивание войны выгодно Путину. Он ожидает, что Запад либо устанет помогать Украине, либо в Соединенных Штатах к власти придут политические силы, которые свернут помощь украинцам до минимума или вовсе откажутся от ее предоставления, и этим заставят Киев принять все требования Москвы, что будет тождественно капитуляции перед Кремлем.

Промежуточные итоги года войны могут быть следующие: Украина продержалась все это время без привлечения на поля боев западных войск; пока Киев не получил достаточной военной помощи, необходимой для очищения всех наших территорий от московских захватчиков; часть принимающих решения в Соединенных Штатах и Европейском союзе так до конца и не осознали, что российско-украинская война – это не региональная война, а битва за дальнейшее существование демократической западной цивилизации; противостояние Украины с Российской Федерацией показало всему миру, что на территории России созрел тоталитарный монстр, с которым невозможно ни о чем договориться, его можно только уничтожить; необходимое оружие, которое требовалось еще вчера, поступало с опозданием, что позволило захватчикам закрепиться на оккупированных территориях, благодаря чему их оттуда будет труднее выбить; войну невозможно закончить в ничью, но если Украина не выиграет это всемирное сражение со злом, то о ее государственности можно будет забыть, поэтому нам нужна только победа.

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Впрочем, затягивание Путиным войны имеет и для Москвы свои негативные последствия. Российская Федерация была построена на гнилом фундаменте системной, официально терпимой коррупции, неэффективных и коррумпированных учреждениях управления, включая российскую армию, а также пошатнувшейся под все более экономическими санкциями Запада экономики.

Фонд национального благосостояния РФ и Резервный фонд, созданный под руководством Путина, создавались именно для того, чтобы Россия могла долгое время продержаться в случае усиления западных санкций и международной изоляции в случае затяжной войны.

Российский диктатор 20 лет готовился к войне с Украиной. Фонд национального благосостояния РФ и Резервный фонд, созданный под руководством Путина, создавались именно для того, чтобы Россия могла длительное время продержаться в случае усиления западных санкций и международной изоляции в случае затяжной войны. А вовсе не для того, чтобы стабилизировать экономическую и социальную ситуацию в РФ при возможном мировом падении цен на нефть и газ. Почему-то на создание этих "Фондов ведения войны" на Западе не обращали внимания, хотя изначально было понятно, что ни о каком "национальном благосостоянии" россиян Путин не стал бы заботиться.

Год войны России в Украине сплотил Запад, но не ликвидировал разногласия, которые до сих пор существуют в НАТО и Европейском союзе. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан постоянно делает заявления и поддерживает Москву, чем только может, чтобы достичь "мира" на условиях РФ, оставив за ней 20% украинских территорий. Однако, несмотря на то, что орбановская Венгрия стала полностью пятой колонной Кремля в Европе, никаких существенных санкций в ее отношении в Европе не применяется.

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Война показала, что у Украины есть армия отважных и преданных украинскому делу мужчин, которые являются примером храбрости и жертвенности, но нельзя, чтобы одновременно кто-то на Европейском континенте вел себя ненадлежащим образом. С 24 февраля 2022 украинцы увидели, кто стал для них настоящим союзником в отражении российской агрессии, а кто пытался блокировать поступление на фронты современного западного оружия, делая при этом вид, что это не их война, и это их совсем не касается.

Непринятие Украины в Североатлантический альянс сейчас дает свои горькие плоды. Однако победить Путина в Украине – единственное, что остановит Путина от нападения на союзников по НАТО, на страны Балтии и Польшу. Путин уже присматривается к Молдове, и этот факт также нужно учитывать, принимая решение о предоставлении украинцам большего количества оружия.

Непринятие Украины в Североатлантический альянс сейчас дает свои горькие плоды. Однако победить Путина в Украине – единственное, что остановит Путина от нападения на союзников по НАТО, на страны Балтии и Польшу. Путин уже присматривается к Молдове, и этот факт также нужно учитывать, принимая решение о предоставлении украинцам большего количества оружия.

Страшный для Украины год войны, впрочем, показал, что ресурсы устойчивости в РФ далеко не бесконечны. В России медленно, но неумолимо уменьшается как экономика, так и военная мощь и геополитическая сила. Эти реалии останутся если не навсегда, то на очень длительный срок в ее заслуженном пессимистичном будущем. Может пройти совсем немного времени, и россияне будут завидовать Ирану с его гиперинфляцией и тотальным дефицитом предметов западного производства, на продажу которых иранцам наложено жесткое табу.

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Украинцы, как и мировое сообщество, никогда не забудут геноцид, устроенный россиянами в Украине против мирного населения: массовые убийства гражданских граждан, пытки, расстрелы, изнасилование, похищение детей, уничтожение военными преступниками больниц, школ, детских садов, музеев и церквей – не говоря уже о жилых домах.

Уроки русской войны состоят и в том, что помощь Запада нельзя расценивать как просто благотворительность – это вложение в будущее западного мира. А поскольку западное население остается в безопасности и невредимым, а за него фактически воюют украинцы, они должны ценить ту жертвенность, с которой Украина противостоит силам зла, которые однозначно должны быть побеждены.

Уроки русской войны состоят и в том, что помощь Запада нельзя расценивать как просто благотворительность – это вложение в будущее западного мира. А поскольку западное население остается в безопасности и невредимым, а за него фактически воюют украинцы, они должны ценить ту жертвенность, с которой Украина противостоит силам зла, которые однозначно должны быть побеждены. Геополитические последствия поражения Москвы слишком важны, чтобы ими легкомыслить. Россия не ожидала, что украинцы будут столь непоколебимы в защите своего государства и отпоре московскому нашествию. Но Запад должен действовать более решительно в поддержке украинского государства и должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не оказывать военную помощь дозированно небольшими порциями.

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Год, прошедший со времени московского вторжения, показал: чтобы погасить пожар российской агрессии в Украине, Америка и страны-члены НАТО должны сделать гораздо больше. В Москве рассчитывали на скорую победу в Украине. Когда этого не произошло, ей пришлось начать конкуренцию с производительными силами западного мира. Хотя Россия не может сравниться с производственными мощностями государств-членов НАТО. Уроки распада СССР доказывают, что он проиграл холодную войну, потому что не был способен конкурировать промышленно с западным миром. И если Путин не выйдет из всех украинских земель, как ему уже не раз предлагалось, и война затянется, то все равно победит Украина и Запад. Россия же будет ослаблена международной изоляцией, нехваткой материальных средств, большими жертвами и отсутствием цели для продолжения своей агрессивной войны.

В России уже стали понимать, что близки к проигрышу. Телевизионные пропагандисты, как по команде, во всех своих политических шоу начали пугать США и Европу ядерным армагеддоном. Очевидно, что Путин блефует, ведь кремлевцы хорошо осведомлены о том, что в ядерной войне у России нет никаких шансов уцелеть. Но диктатор повышает ставки, а его информационные пишущие люди удивляются, почему это на Западе никак не пугаются, когда им публично угрожают

В России уже стали понимать, что близки к проигрышу. Телевизионные пропагандисты, как по команде, во всех своих политических шоу начали пугать США и Европу ядерным армагеддоном. Очевидно, что Путин блефует, ведь кремлевцы хорошо осведомлены, что в ядерной войне у Российской Федерации нет никаких шансов уцелеть. Но диктатор повышает ставки, а его информационные пикетчики удивляются, почему это на Западе никак не пугаются, когда им публично угрожают.

За последний год украинцы научились вести военные операции в стиле НАТО и после нашей победы в военных академиях альянса будут изучать опыт армии Украины. Нашим военным, обладающим высоким моральным духом, уже удалось "перемолоть" значительную часть профессиональной армии РФ, и теперь украинские войска часто сталкиваются на фронтах с большим количеством мало мотивированных и недостаточно обученных мобилизованных. Кроме того, у России увеличиваются проблемы с обеспечением своих войск амуницией и продовольствием. Даже в самой РФ в прогнозах политических экспертов ощущаются пессимистические нотки, а они хорошо проинформированы о том, каков на самом деле порог прочности российской экономики и ее вооруженных сил. Российская экономика в беспорядке из-за смертельной комбинации коррупции, бесхозяйственности и, после широкомасштабного вторжения, усиленных санкций. В свое время, при СССР, Москва уже довела советскую экономику до банкротства, и это повлекло за собой крах коммунизма. Теперь война в Украине станет ускорителем краха российской экономики, а значит и падения системы путинизма.

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Противостояние экономик станет одним из решающих фронтов войны за независимость Украины. Несмотря на то, что часть российского экспорта золота и бриллиантов может избежать санкции, большинство доходов РФ на этом важном для нее направлении блокируется. Так же как и блокируется использование Москвой международных банковских систем, являющихся главным "экономическим жерновом" для любого государства. Кроме того, в среднесрочной перспективе доходы от нефти и газа никогда не смогут достичь четверти своего довоенного уровня. Продолжение войны станет очень дорогим удовольствием для Путина, поскольку у России нет средств для экономической войны с Америкой и объединенной Европой.

Для Украины год героического противостояния с русскими захватчиками был одним из самых трудных в ее истории. Но начав войну, Путин этим забил последний гвоздь в гроб русско-советской империи. Похоже, только тогда, когда он узнает, что его имперская казна пуста, он начнет думать о выводе своих войск с территории Украины. До этого он будет продолжать свою геноцидную войну с этническими чистками и попытками дальнейшей территориальной аннексии украинских земель. Уже становится ясно, что у Москвы уже нет ни военной, ни экономической способности еще год продолжать войну в том же темпе, который она задала 24 февраля 2022 года. В то время, когда Украина, при поддержке Запада, способна вести это противостояние гораздо дольше года.

Россия начала эту войну, и она может ее закончить, выйдя из Украины. А пока этого не произойдет, Москва будет продолжать проигрывать войну в Украине, сколько бы им еще не удалось мобилизовать рекрутов по всей Российской Федерации. Непобедимая война никогда не сможет стать победной, что бы там Путин ни делал дальше.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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