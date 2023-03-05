Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение У России нет никаких шансов уцелеть
OPINION

У России нет никаких шансов уцелеть

Виктор Каспрук
5 мартa, 2023 воскресенье
14:09
Мнение

Год войны России с Украиной наглядно показал, что кроме мужества, профессионализма и самоотверженности украинских воинов, на ее ход влияют очень много факторов, на которые украинцы не могут влиять

Затягивание войны выгодно Путину. Он ожидает, что Запад либо устанет помогать Украине, либо в Соединенных Штатах к власти придут политические силы, которые свернут помощь украинцам до минимума или вовсе откажутся от ее предоставления, и этим заставят Киев принять все требования Москвы, что будет тождественно капитуляции перед Кремлем. 

Промежуточные итоги года войны могут быть следующие: Украина продержалась все это время без привлечения на поля боев западных войск; пока Киев не получил достаточной военной помощи, необходимой для очищения всех наших территорий от московских захватчиков; часть принимающих решения в Соединенных Штатах и Европейском союзе так до конца и не осознали, что российско-украинская война – это не региональная война, а битва за дальнейшее существование демократической западной цивилизации; противостояние Украины с Российской Федерацией показало всему миру, что на территории России созрел тоталитарный монстр, с которым невозможно ни о чем договориться, его можно только уничтожить; необходимое оружие, которое требовалось еще вчера, поступало с опозданием, что позволило захватчикам закрепиться на оккупированных территориях, благодаря чему их оттуда будет труднее выбить; войну невозможно закончить в ничью, но если Украина не выиграет это всемирное сражение со злом, то о ее государственности можно будет забыть, поэтому нам нужна только победа.

Читайте также: В России все меньше вариантов действий

Впрочем, затягивание Путиным войны имеет и для Москвы свои негативные последствия. Российская Федерация была построена на гнилом фундаменте системной, официально терпимой коррупции, неэффективных и коррумпированных учреждениях управления, включая российскую армию, а также пошатнувшейся под все более экономическими санкциями Запада экономики.

Фонд национального благосостояния РФ и Резервный фонд, созданный под руководством Путина, создавались именно для того, чтобы Россия могла долгое время продержаться в случае усиления западных санкций и международной изоляции в случае затяжной войны.

Российский диктатор 20 лет готовился к войне с Украиной. Фонд национального благосостояния РФ и Резервный фонд, созданный под руководством Путина, создавались именно для того, чтобы Россия могла длительное время продержаться в случае усиления западных санкций и международной изоляции в случае затяжной войны. А вовсе не для того, чтобы стабилизировать экономическую и социальную ситуацию в РФ при возможном мировом падении цен на нефть и газ. Почему-то на создание этих "Фондов ведения войны" на Западе не обращали внимания, хотя изначально было понятно, что ни о каком "национальном благосостоянии" россиян Путин не стал бы заботиться.

Год войны России в Украине сплотил Запад, но не ликвидировал разногласия, которые до сих пор существуют в НАТО и Европейском союзе. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан постоянно делает заявления и поддерживает Москву, чем только может, чтобы достичь "мира" на условиях РФ, оставив за ней 20% украинских территорий. Однако, несмотря на то, что орбановская Венгрия стала полностью пятой колонной Кремля в Европе, никаких существенных санкций в ее отношении в Европе не применяется.

Читайте также: "Ассоциация неудачников" зря ожидает падения Украины

Война показала, что у Украины есть армия отважных и преданных украинскому делу мужчин, которые являются примером храбрости и жертвенности, но нельзя, чтобы одновременно кто-то на Европейском континенте вел себя ненадлежащим образом. С 24 февраля 2022 украинцы увидели, кто стал для них настоящим союзником в отражении российской агрессии, а кто пытался блокировать поступление на фронты современного западного оружия, делая при этом вид, что это не их война, и это их совсем не касается.

Непринятие Украины в Североатлантический альянс сейчас дает свои горькие плоды. Однако победить Путина в Украине – единственное, что остановит Путина от нападения на союзников по НАТО, на страны Балтии и Польшу. Путин уже присматривается к Молдове, и этот факт также нужно учитывать, принимая решение о предоставлении украинцам большего количества оружия.

Непринятие Украины в Североатлантический альянс сейчас дает свои горькие плоды. Однако победить Путина в Украине – единственное, что остановит Путина от нападения на союзников по НАТО, на страны Балтии и Польшу. Путин уже присматривается к Молдове, и этот факт также нужно учитывать, принимая решение о предоставлении украинцам большего количества оружия.

Страшный для Украины год войны, впрочем, показал, что ресурсы устойчивости в РФ далеко не бесконечны. В России медленно, но неумолимо уменьшается как экономика, так и военная мощь и геополитическая сила. Эти реалии останутся если не навсегда, то на очень длительный срок в ее заслуженном пессимистичном будущем. Может пройти совсем немного времени, и россияне будут завидовать Ирану с его гиперинфляцией и тотальным дефицитом предметов западного производства, на продажу которых иранцам наложено жесткое табу.

Читайте также: Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

Украинцы, как и мировое сообщество, никогда не забудут геноцид, устроенный россиянами в Украине против мирного населения: массовые убийства гражданских граждан, пытки, расстрелы, изнасилование, похищение детей, уничтожение военными преступниками больниц, школ, детских садов, музеев и церквей – не говоря уже о жилых домах.

Уроки русской войны состоят и в том, что помощь Запада нельзя расценивать как просто благотворительность – это вложение в будущее западного мира. А поскольку западное население остается в безопасности и невредимым, а за него фактически воюют украинцы, они должны ценить ту жертвенность, с которой Украина противостоит силам зла, которые однозначно должны быть побеждены.

Уроки русской войны состоят и в том, что помощь Запада нельзя расценивать как просто благотворительность – это вложение в будущее западного мира. А поскольку западное население остается в безопасности и невредимым, а за него фактически воюют украинцы, они должны ценить ту жертвенность, с которой Украина противостоит силам зла, которые однозначно должны быть побеждены. Геополитические последствия поражения Москвы слишком важны, чтобы ими легкомыслить. Россия не ожидала, что украинцы будут столь непоколебимы в защите своего государства и отпоре московскому нашествию. Но Запад должен действовать более решительно в поддержке украинского государства и должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не оказывать военную помощь дозированно небольшими порциями.

Читайте также: Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин

Год, прошедший со времени московского вторжения, показал: чтобы погасить пожар российской агрессии в Украине, Америка и страны-члены НАТО должны сделать гораздо больше. В Москве рассчитывали на скорую победу в Украине. Когда этого не произошло, ей пришлось начать конкуренцию с производительными силами западного мира. Хотя Россия не может сравниться с производственными мощностями государств-членов НАТО. Уроки распада СССР доказывают, что он проиграл холодную войну, потому что не был способен конкурировать промышленно с западным миром. И если Путин не выйдет из всех украинских земель, как ему уже не раз предлагалось, и война затянется, то все равно победит Украина и Запад. Россия же будет ослаблена международной изоляцией, нехваткой материальных средств, большими жертвами и отсутствием цели для продолжения своей агрессивной войны.

В России уже стали понимать, что близки к проигрышу. Телевизионные пропагандисты, как по команде, во всех своих политических шоу начали пугать США и Европу ядерным армагеддоном. Очевидно, что Путин блефует, ведь кремлевцы хорошо осведомлены о том, что в ядерной войне у России нет никаких шансов уцелеть. Но диктатор повышает ставки, а его информационные пишущие люди удивляются, почему это на Западе никак не пугаются, когда им публично угрожают

В России уже стали понимать, что близки к проигрышу. Телевизионные пропагандисты, как по команде, во всех своих политических шоу начали пугать США и Европу ядерным армагеддоном. Очевидно, что Путин блефует, ведь кремлевцы хорошо осведомлены, что в ядерной войне у Российской Федерации нет никаких шансов уцелеть. Но диктатор повышает ставки, а его информационные пикетчики удивляются, почему это на Западе никак не пугаются, когда им публично угрожают.

За последний год украинцы научились вести военные операции в стиле НАТО и после нашей победы в военных академиях альянса будут изучать опыт армии Украины. Нашим военным, обладающим высоким моральным духом, уже удалось "перемолоть" значительную часть профессиональной армии РФ, и теперь украинские войска часто сталкиваются на фронтах с большим количеством мало мотивированных и недостаточно обученных мобилизованных. Кроме того, у России увеличиваются проблемы с обеспечением своих войск амуницией и продовольствием. Даже в самой РФ в прогнозах политических экспертов ощущаются пессимистические нотки, а они хорошо проинформированы о том, каков на самом деле порог прочности российской экономики и ее вооруженных сил. Российская экономика в беспорядке из-за смертельной комбинации коррупции, бесхозяйственности и, после широкомасштабного вторжения, усиленных санкций. В свое время, при СССР, Москва уже довела советскую экономику до банкротства, и это повлекло за собой крах коммунизма. Теперь война в Украине станет ускорителем краха российской экономики, а значит и падения системы путинизма.

Читайте также: Для Путина наступает 1945-й

Противостояние экономик станет одним из решающих фронтов войны за независимость Украины. Несмотря на то, что часть российского экспорта золота и бриллиантов может избежать санкции, большинство доходов РФ на этом важном для нее направлении блокируется. Так же как и блокируется использование Москвой международных банковских систем, являющихся главным "экономическим жерновом" для любого государства. Кроме того, в среднесрочной перспективе доходы от нефти и газа никогда не смогут достичь четверти своего довоенного уровня. Продолжение войны станет очень дорогим удовольствием для Путина, поскольку у России нет средств для экономической войны с Америкой и объединенной Европой.

Для Украины год героического противостояния с русскими захватчиками был одним из самых трудных в ее истории. Но начав войну, Путин этим забил последний гвоздь в гроб русско-советской империи. Похоже, только тогда, когда он узнает, что его имперская казна пуста, он начнет думать о выводе своих войск с территории Украины. До этого он будет продолжать свою геноцидную войну с этническими чистками и попытками дальнейшей территориальной аннексии украинских земель. Уже становится ясно, что у Москвы уже нет ни военной, ни экономической способности еще год продолжать войну в том же темпе, который она задала 24 февраля 2022 года. В то время, когда Украина, при поддержке Запада, способна вести это противостояние гораздо дольше года.

Россия начала эту войну, и она может ее закончить, выйдя из Украины. А пока этого не произойдет, Москва будет продолжать проигрывать войну в Украине, сколько бы им еще не удалось мобилизовать рекрутов по всей Российской Федерации. Непобедимая война никогда не сможет стать победной, что бы там Путин ни делал дальше.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
санкции против России
война с Россией
помощь Украине
Победа Украины
Читайте также:
5 мартa, 2023 воскресенье
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
Китай
3 мартa, 2023 пятница
Китай взбешен на РФ из-за обнародования информации о возможной поставке оружия, - The Economist
3 мартa, 2023 пятница
Бахмут выполнил свои задачи, мы можем отойти, - военный эксперт Грабский
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 мартa
14:06
В Луганской области россияне ищут ребят 2006 года рождения, чтобы поставить на военный учет, - ОВА
14:03
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
В Эстонии выбирают парламент
13:52
Днем Россия обстреляла Понятиевку в Херсонской области, погибла женщина и двое детей
13:51
ЕС готовит миссию по укреплению сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом, - СМИ
13:50
Эксклюзив
В Бахмуте продолжается решающее сражение за контроль над трассами, все решится в ближайшие дни, - военный эксперт Дикий
13:40
Биатлон: Украина на последней стрельбе потеряла бронзу Кубка мира в эстафете
13:32
"Мы чисты, как слеза": Вучич возразил поставки боеприпасов Украине или России
13:22
Германия замедляет помощь Украине от Польши, - Bloomberg
13:14
Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
13:07
В Вильнюсе переименуют музей Пушкина
12:56
Россия не сможет обеспечивать войну против Украины уже через три месяца, - Буданов
12:31
Майк Тайсон
Тайсон дал неожиданный совет Усику, как победить Фьюри
12:28
Россияне обстреляли Купянск: разрушены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, погиб мужчина
12:24
Турция работает над продлением "зернового соглашения", - глава МИД Чавушоглу
12:20
В США выйдет "Дневник войны" Евгении Белорусец
12:10
Китай должен выбрать, действительно ли он хочет помочь Путину убивать украинцев, - Кирби
12:08
OPINION
Западу нужно все время напоминать, кто напал
12:02
Tesla отозвала в США около 3,5 тысяч электрокаров Model Y
11:56
Писательница Марианна Уильямсон объявила о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году
11:50
Определился новый чемпион UFC в тяжелом весе
11:45
Маляр: военные РФ отказываются идти в наступление, а российское командование усиливает карательные меры
11:41
OPINION
Николай Княжицкий
Как Шевченко, Червоненко и яркая орденоносица Ксюша Манекен "выиграют" войну
10:53
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 5 марта: актуальная цена евро и доллара
10:36
Обновлено
Магучих получила золото ЧЕ по легкой атлетике, Табашник выиграла бронзу
10:16
Россияне готовятся к повторным ракетным атакам: в ОК "Юг" предупредили об угрозе точечных ударов
10:08
OPINION
Франция и Германия облюбовали путинскую "переговорную" позу
10:03
Ломаченко попал в новый скандал из-за фото на турнире UFC с любимцем Кадырова
09:45
Британская разведка: мобилизованным РФ приказали штурмовать позицию ВСУ с огнестрельным оружием и лопатами
09:18
За сутки российская армия 78 раз била по Херсонщине: поражены госпредприятие и дома
09:15
Обновлено
УПЛ: "Кривбасс" победил "Колос", результаты всех матчей 16-го тура
09:00
В Польше подожгли машины скорой, предназначенные для больниц Украины
08:30
Бахмут
За прошлые сутки Россия убила двух жителей Донецкой области
08:15
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 930 военных РФ, 5 танков, 5 БПЛА и систему ПВО
08:02
OPINION
"В Пекине очень мрачная погода..."
07:55
Израильтяне снова вышли на акции протеста против правительственной реформы судебной системы, - СМИ
07:42
ISW: российская армия вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время
07:33
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: количество погибших увеличилось до 13 человек
07:17
Китайский оборонный бюджет в 2023 году увеличился до $224 млрд, - CNN
07:01
РФ теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отразили более 130 атак врага, - Генштаб
06:40
Трампа поддерживают 62% консерваторов в качестве выдвиженца на президентских выборах
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV