Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Мы понимаем, что Россия как империя обречена. Вопрос лишь в том, как быстро эта империя распадется и как этому событию может способствовать цивилизованный мир или затормозить этот процесс. Поскольку я убежден, что исторической перспективы у России нет. Распад России просто неизбежен. Единственное, что для этого должны сойтись внутренние и внешние обстоятельства", - объяснил Огрызко.



Дипломат уверен, что война против Украины ускорит процесс распада Российской Федерации.



"По моему мнению, война против Украины резко ускорит процесс распада РФ. Ведь до войны позиция Запада по этому вопросу была нейтральной. Сегодня, когда Россия начала позорную войну против Украины, люди на Западе, не желавшие распада России, резко изменили свое мнение. Поэтому я считаю, что санкции и поражение России на поле боя ускоряют процесс распада РФ", - добавил он.

4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что падение режима Владимира Путина возможно из-за недовольства российской элиты его политикой или вследствие распада РФ на несколько государств .