Об этом в эфире Еспресо заявил майор армии США в отставке и военный эксперт Джон Спенсер.

"Я думаю, есть предел после которого Путин может уйти из Украины. Несмотря на слабость режима, у него еще есть власть прекратить вторжение и вывести свои войска. Количество погибших и раненых россиян впечатляет. Также очень многие не хотят умирать в Украине за Россию - они бегут. Есть определенный нарратив - если вы заставляете людей воевать, то должны быть результаты, но их нет. Россия не имеет надлежащего оборудования и руководства, чтобы продолжать борьбу, удерживать территории, которые они завоевали месяцами. Вся эта ситуация трещит по швам, все это прекратится. Можно бросать в топку войны очень много людей, привлекать вооружение, но результата нет", - считает он.