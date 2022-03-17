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У России нет будущего. Путин отправил россиян в попрошайничество, - политология
Политологиня Олеся Яхно считает, что, начав войну против Украины, Путин фактически уничтожил будущее россиян
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2022, четверг
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