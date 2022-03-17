У России нет будущего. Путин отправил россиян в попрошайничество, - политология

Такое мнение она высказала в эфире "Эспрессо.TV".



“Путин анонсировал войну против Украины как попытку провести денацификацию, а теперь мы уже видим, что он заявляет, что это вопрос уже будущего России. Какое-то странное изменение риторики. Выходит, что Россия, которая постоянно обвиняла Украину в антироссийских настроениях, теперь получается, что Россия увеличивает антиукраинские нарративы. Поскольку Путин сказал, что фактически они уничтожают Украину, потому что это вопрос будущего России.” - объяснила Яхно



Политологиня также отметила, что у России нет будущего. По мнению политологи, Путин сделал все, чтобы россиян ненавидели по всему миру



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Что это за будущее, о котором говорит Путин! Выходит, что Путин видит будущее России только с убийствами и разрушением соседнего государства. В-третьих, также удивительна логика в том, чтобы уничтожить экономику собственной страны и направить собственное население в попрошайничество. Путин сделал все для того, чтобы россиян во всем мире считали убийцами, а российским паспортом еще и могут дать по морде.” - добавила Яхно



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Также Яхно обратила внимание на слова Путина о том, что русская молодежь любит западные ценности и являются национальными предателями России. Политологиня отметила, что больше всего любят западные ценности ближайшее окружение Путина, а не молодежь России.