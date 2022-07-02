У России недостаточно сил, чтобы контролировать Херсонщину – CNN

Об этом сообщает CNN.

Американские официальные лица говорят, что три попытки убийства пророссийских чиновников в течение последних двух недель свидетельствуют о росте сопротивления пророссийским властям, которые оккупировали части южной Украины, — пишет издание.

Хотя это лишь несколько отдельных инцидентов в городе Херсон, официальные лица США говорят, что сопротивление может повлечь за собой борьбу с повстанцами, а это, в свою очередь, станет серьезной проблемой для способности России контролировать недавно захваченную территорию по всей Украине.

Руководитель национальной разведки Эврил Хейнс заявила на конференции в Вашингтоне, что Кремль "имеет дело с ростом партизанской активности на юге Украины", — аргументирует CNN.

США считают, что у России недостаточно сил в Херсоне, чтобы эффективно оккупировать и контролировать регион, — заявил американский чиновник, особенно после вывода сил из этого района для борьбы на восток на Донбассе. Другой источник сообщил CNN, что этот шаг, возможно, предоставил украинским партизанам окно для нападения на местных российских чиновников.

Украина также осуществила ограниченные контратаки вблизи Херсона, еще больше напрягая российские силы.