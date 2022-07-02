У России недостаточно сил, чтобы контролировать Херсонщину – CNN
Разведка США указывает на рост партизанской деятельности на юге Украины
Об этом сообщает CNN.
Американские официальные лица говорят, что три попытки убийства пророссийских чиновников в течение последних двух недель свидетельствуют о росте сопротивления пророссийским властям, которые оккупировали части южной Украины, — пишет издание.
"Этот регион имеет решающее значение для контроля России над побережьем Черного моря и доступа к Крымскому полуострову. Непонятно, сколько российских войск сосредоточено в Херсоне или близ него, но оккупация в условиях враждебно настроенного местного населения требует гораздо больше солдат, чем мирная оккупация территории", – резюмирует CNN.
- В перехваченном разговоре кафир рассказывал об убийствах в Херсоне.
- 29 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты проводят ротацию войск.
- 29 июня коллаборант Стремоусов заявил о начале подготовки "референдума" о присоединении Херсонщины к РФ.
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