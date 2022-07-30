Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Есть информация про собянинский полк: мэр Москвы Собянин всех бездомных собирает по столице, чтобы отправить на Донбасс. Сегодня говорят про какой-то якутский полк. Показывали нам какие-то странные фотографии и видео сахалинских ополченцев. Это люди старше 50 лет, согнутые, опирающиеся, как на костыли, на выданные им винтовки. Одетые в какую-то старую униформу - то есть людей отправили, вероятно, семьи. Отправляют дедушек, чтобы купить "жигули" на 4 млн "гробовых" выплат", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что даже на российском телевидении была реклама, где счастливая семья радуется автомобилю, который они купили за выплаты за гибель сына на войне против Украины.

"Это потрясающе – такая социальная реклама была на российском телевидении: показывали счастливую семью, у которой сын погиб на Донбассе. Они радостно сообщают, что добрый Путин дал им 4 миллиона и у них теперь "жигули". Последняя деталь подчеркивает цинизм российских пропагандистов. Эта социальная реклама не была показана на Москву, только на остальную Россию, они понимают, что москвичей они этим не убедят, а вот обнищавшая провинция будет размышлять над тем, не отправить ли сына или дедушку, чтобы в первую очередь где-то украл холодильник и прислал, а когда придет гроб, его можно будет конвертировать в "жигуленка". Вот в каком состоянии находятся сейчас российская армия и российское общество", - отметил Андрей Пионтковский.

16 июля Дмитрий Линько, командир подразделения "Стугна" заявил, что россияне информационной кампанией накачивают свое общество, что воюют не с Украиной, а с НАТО и со всем миром, чтобы подвести к тому, что может быть объявлена полная мобилизация.

29 июля советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что в конце июля - начале августа россияне соберут 20-25 тысяч призывников.

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