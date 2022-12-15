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OPINION

У России не будет другого шанса

Юрий Богданов
15 декабря, 2022 четверг
12:03
Мнение

Никакого второго шанса у России не будет. Долгосрочно – из-за демографии. Среднесрочно – из-за институционального и экономического кризиса

Когда на украинцев накатывается волна усталости или выходит текст о "нам воевать 10 лет", начинается волна "вот это никогда не кончится" или "ну, даже если мы победим, то через 10 лет они вернутся". Нет, они не вернутся. Нет, война не продлится 10 лет. Почему?

В России как империи сейчас 4 главных "врага":

1. Демография. Россия вымирает уже с темпом 1 миллион в год, стареет и теряет привлекательность для дешевых мигрантов. Наиболее угрожающе – в "русских" регионах, здоровая ситуация – на Кавказе. Дополнительно увеличивает ксенофобию, риски религиозных и этнических конфликтов.

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2. Пространство. Природа и низкая плотность населения делают существование РФ очень дорогим. На фоне демографических проблем это дополнительные риски. Чем меньше концентрация населения, тем большую часть национального дохода нужно тратить на поддержку логистики. И еще – в РФ ограничена внутренняя миграция. Она происходит преимущественно по формуле "Окрестности — столицы" или внутри регионов. То есть, окрестности вымирают. Кроме Кавказа и частично Волги.

3. Государственно-экономическая модель. Путин добил остатки федерализма – Россия стала суперцентрализованной диктатурой. И все экономические процессы контролирует государство, которое по уровню коррумпированности оставило далеко позади не только себя 90-х, но и самые коррумпированные режимы Африки.

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Россия вымирает уже с темпом 1 миллион в год, стареет и теряет привлекательность для дешевых мигрантов. Наиболее угрожающие - "русские" регионы, здоровая ситуация - на Кавказе

4. Общество, перекачанное ненавистью, но при этом демотивированное и лишенное социальных лифтов. Да, российское общество не способно к массовой мобилизации. И это ключевой недостаток путинской диктатуры по сравнению со сталинской. Пассионарные окажутся в бандах — не важно, это будет банда Пригожина/Кадырова/феодала или их личная. Демотивированные станут "едой" для "пассионарных".

(Да, у нас тоже много проблем. Демографических тоже. Но мы меньшая страна, нам проще их решить. Кроме того, мы не собираемся никого увлекать, нам помогают и помогут после войны, а РФ — нет).

К фундаментальным проблемам прилагаются те, которые Путин создал за последний год:

1. Очень дорогая война. К которой был не готов агрессор. Что вообще абсурд. Но факт. Российская промышленность, в том числе военная, не готова. Пропаганда – не готова. О готовности армии мы тоже хорошо знаем. И деньги уже тоже кончаются.

2. Весь комплекс экономических последствий. Подчеркну: Россия превращается в десятилетие в зону "повышенных издержек и рисков". Не только для Европы и Америки, но и для Индии и Китая. Поэтому только "быстрые доходы", продать дороже, купить дешевле, никаких долгосрочных инвестиций.

3. Падение легитимности режима и размывание государственных институций ("все будет ДНР"). Все начинается с падения доверия к армии и пропаганде. Затем – на фоне экономического кризиса – растет преступность и уровень нетерпимости (религиозного, национального, социального). Затем конченные и дополнительно травмированные неудачной войной персонажи возвращаются в конченое общество. Будет кровь.

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Любая из заморочек ведет к деградации государственности в работающих границах. И единственный сценарий, в котором РФ может выйти из такой ситуации живой – это сменить модель с имперской на федералистскую. Больше власти регионов, децентрализация и т.д. Кроме того, российскому обществу нужна быстрая дефашизация и массовая психотерапия: чтобы они не убили друг друга из-за эффекта "обратного насилия".

Падение легитимности режима и размывание государственных институций ("все будет ДНР"). Все начинается с падения доверия к армии и пропаганде

Может ли Россия это сделать? Нет. Даже если в России к власти придут люди, понимающие, что нужно делать, не гарантирован успех такого проекта. Не хватит свободы, времени, ресурсов, кадров. Даже при наличии внешней помощи. Слишком многие факторы сходятся в одном месте.

Потому никакого второго шанса у России не будет. Долгосрочно – из-за демографии. Среднесрочно – из-за институционального и экономического кризиса. Не будет трех ключевых составляющих, необходимых для ведения войны: денег, людей, технологий.

Из этой петли нет реалистичного выхода без радикальных перемен. Россия должна либо прекратить быть империей (и утратить агрессивность), либо прекратить существование. Делаю ставку на второе.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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