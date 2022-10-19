У России на 25% уменьшилось количество ракет в Черном море, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка России в Черном море состоит из 10 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма, а также 2 больших десантных кораблей.

Два носителя крылатых ракет, в том числе подводный, держат наизготовку 12 единиц крылатых ракет "Калибр. В ночной сводке в ОК "Юг" сообщали о цифре 16 единиц.

Напоминаем, что при получении сигналов воздушной тревоги и ракетной опасности следует немедленно переходить в укрытие. На случай атаки дронов по критической инфраструктуре следует иметь соответствующий запас или альтернативные источники на период, необходимый для восстановления функционирования и поставки благ цивилизации. Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте установленный порядок и доверяйте Силам обороны", - добавили в ВСУ.

В оперативном командовании "Юг" также рассказали, что ВСУ работают над созданием благоприятных условий для последующего наступления в Херсонской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты пытаются пополнить личный состав и запасы техники после потерь, а также наладить логистику.

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