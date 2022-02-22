У России могут отобрать финал Лиги чемпионов, - Mirror
УЕФА может лишить Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов из-за российской агрессии против Украины
Об этом сообщает Mirror .
По информации издания, Россия может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов-2021/2022 в Санкт-Петербурге, который состоится 28 мая.
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) может перенести финал ЛЧ из-за агрессии против Украины и признания Россией "Л/ДНР".
Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон и стадион "Уэмбли".
УЕФА внимательно следит за ситуацией вокруг Украины с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств.
Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красного списка стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.
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