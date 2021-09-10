У России есть намерения вести широкомасштабную агрессию на Донбассе во время учений "Запад-2021", - главнокомандующий ВСУ Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ намерена провести широкомасштабную агрессию против Украины на Донбассе
Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .
Залужный отметил, что о планах агрессора свидетельствует размещения РФ дополнительных сил у украинской границы и на территории Беларуси для учений "Запад-2021".
"Это свидетельствует, что такие намерения, скорее всего, у нашего врага есть", - заявил он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что ВСУ готовятся дать отпор противнику, в том числе с территории Беларуси.
"ВСУ готовится адекватно реагировать на широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины", - сказал он.
По его словам, провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь в зоне ООС.
- Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).
- С 22 до 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины , а также в акваториях Черного и Азовского морей, состоятся стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021".
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