У России еще "до черта" ракет, могут "делать нам нервы", - Данилов

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Данилов сказал, что россияне использовали уже много современных ракет, и возможность производить новые из-за санкций почти исчерпана.

"У них есть большие запасы с советских времен - "Точки-У" и другие, которые, они говорили, будто бы были списаны. Когда они атаковали Краматорск, то говорили, что у них нет их. Это полная чушь. К величайшему сожалению, их еще до черта, и они могут делать нам нервы советскими ракетами", - сказал Данилов.