У России еще "до черта" ракет, могут "делать нам нервы", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что угроза ракетных ударов России будет сохраняться еще долго
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Данилов сказал, что россияне использовали уже много современных ракет, и возможность производить новые из-за санкций почти исчерпана.
"У них есть большие запасы с советских времен - "Точки-У" и другие, которые, они говорили, будто бы были списаны. Когда они атаковали Краматорск, то говорили, что у них нет их. Это полная чушь. К величайшему сожалению, их еще до черта, и они могут делать нам нервы советскими ракетами", - сказал Данилов.
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