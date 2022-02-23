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Главная Спорт У Роналду возникли проблемы с боссами и капитаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent

У Роналду возникли проблемы с боссами и капитаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent

23 февраля, 2022 среда
09:01
Спорт

Боссы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" разочарованы игрой португальца Криштиану Роналду

Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, некоторые боссы МЮ откровенно признаются, что Роналду не оправдал их ожиданий. "Уже не 2009 год", - заявил источник в клубе.

В Манчестер Юнайтед считают, что 37-летнему португальцу не удалось адаптироваться в команде.

Также сообщается, что у Роналду сложились напряженные отношения с капитаном МЮ Гарри Магвайром.

Криштиану Роналду перешел в английский клуб в августе 2021 года из итальянского "Ювентуса". В нынешнем сезоне он сыграл за МЮ 29 матчей, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Криштиану Роналду
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