У Роналду возникли проблемы с боссами и капитаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent

Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, некоторые боссы МЮ откровенно признаются, что Роналду не оправдал их ожиданий. "Уже не 2009 год", - заявил источник в клубе.

В Манчестер Юнайтед считают, что 37-летнему португальцу не удалось адаптироваться в команде.

Также сообщается, что у Роналду сложились напряженные отношения с капитаном МЮ Гарри Магвайром.

Криштиану Роналду перешел в английский клуб в августе 2021 года из итальянского "Ювентуса". В нынешнем сезоне он сыграл за МЮ 29 матчей, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

19 января сообщалось, что Роналду решил покинуть "Ман Юнайтед", если клуб в следующем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов.

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