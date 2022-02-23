У Роналду возникли проблемы с боссами и капитаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent
Боссы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" разочарованы игрой португальца Криштиану Роналду
Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, некоторые боссы МЮ откровенно признаются, что Роналду не оправдал их ожиданий. "Уже не 2009 год", - заявил источник в клубе.
В Манчестер Юнайтед считают, что 37-летнему португальцу не удалось адаптироваться в команде.
Также сообщается, что у Роналду сложились напряженные отношения с капитаном МЮ Гарри Магвайром.
Криштиану Роналду перешел в английский клуб в августе 2021 года из итальянского "Ювентуса". В нынешнем сезоне он сыграл за МЮ 29 матчей, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.
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19 января сообщалось, что Роналду решил покинуть "Ман Юнайтед", если клуб в следующем сезоне не будет играть в Лиге чемпионов.
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