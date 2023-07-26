У РФ возникли проблемы со стратегическими бомбардировщиками из-за санкций и нехватки комплектующих, - Генштаб
У России обостряются проблемы со стратегическими бомбардировщиками, которые оккупанты используют для ударов по территории Украины, из-за международных санкций и нехватки комплектующих
Об этом сообщает спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев в телемарафоне.
"У российских оккупантов из-за международных санкций возникают реальные проблемы с вооружением, прежде всего с военными самолетами", - отметил спикер.
По его словам, на авиабазе Ханская оккупанты начали подготовку, которая продлится 6 месяцев, для пилотов экипажей самолетов Ту-22 М3 и Ту-95 МГ.
Главной причиной, по словам Ковалева, стали проблемы с продлением регламента летной годности самолетов, прежде Ту-22 М3, большинство из которых имеют бортовые системы, выслужившие свой ресурс.
"Новых комплектующих россияне не могут купить за границей, а сами уже давно не производят такие детали, поэтому такие самолеты не могут дальше безопасно эксплотироваться", - добавил спикер.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
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