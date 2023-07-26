Об этом сообщает спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев в телемарафоне.

"У российских оккупантов из-за международных санкций возникают реальные проблемы с вооружением, прежде всего с военными самолетами", - отметил спикер.

По его словам, на авиабазе Ханская оккупанты начали подготовку, которая продлится 6 месяцев, для пилотов экипажей самолетов Ту-22 М3 и Ту-95 МГ.

Главной причиной, по словам Ковалева, стали проблемы с продлением регламента летной годности самолетов, прежде Ту-22 М3, большинство из которых имеют бортовые системы, выслужившие свой ресурс.

"Новых комплектующих россияне не могут купить за границей, а сами уже давно не производят такие детали, поэтому такие самолеты не могут дальше безопасно эксплотироваться", - добавил спикер.