Об этом Буданов рассказал в эфире национального телемарафона .

"Запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации", - сказал Буданов.

Он добавил, что россиянам не удастся существенно восстановить запасы, поскольку производство нового вооружения ограничивается несколькими типами высокоточных ракет.

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах – недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – рассказал Буданов.

28 ноября министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет .

5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb