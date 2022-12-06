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У РФ осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль, - Буданов

6 декабря, 2022 вторник
13:55
война с Россией

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия после нескольких последующих массированных ракетных обстрелов Украины исчерпает запасы высокоточного оружия

Об этом Буданов рассказал в эфире национального телемарафона .

"Запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации", - сказал Буданов.

Он добавил, что россиянам не удастся существенно восстановить запасы, поскольку производство нового вооружения ограничивается несколькими типами высокоточных ракет.

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах – недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – рассказал Буданов.

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ГУР
Военные новости
Кирилл Буданов
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