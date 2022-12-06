У РФ осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль, - Буданов
Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия после нескольких последующих массированных ракетных обстрелов Украины исчерпает запасы высокоточного оружия
Об этом Буданов рассказал в эфире национального телемарафона .
"Запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации", - сказал Буданов.
Он добавил, что россиянам не удастся существенно восстановить запасы, поскольку производство нового вооружения ограничивается несколькими типами высокоточных ракет.
"Если говорить о конкретных цифрах и объемах – недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – рассказал Буданов.
- 28 ноября министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет .
- 5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры.
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