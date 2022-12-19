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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией У РФ осталось ракет максимум на 3-4 атаки, она перешла границу по нормативам использования, - Данилов

У РФ осталось ракет максимум на 3-4 атаки, она перешла границу по нормативам использования, - Данилов

19 декабря, 2022 понедельник
10:03
война с Россией

Секретарь СНБО заявил, что у России хватит ракет максимум на две-три, может, на четыре большие атаки нашкребут, но тогда они полностью останутся без них

Об этом в интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов одному из украинских изданий.

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить. Чтобы вы понимали, тот предел, который по нормативам они должны содержать, они его уже прошли и прошли довольно давно", - рассказал Данилов.

Относительно ракет С-300, секретарь СНБО рассказал, что они противник сейчас использует по украинским городам - этих ракет у них более или менее достаточно.

"Есть проблема, что они ведут переговоры с Ираном о поставках. И это для нас вызов. Наш президент, люди, занимающиеся международными контрактами, министр иностранных дел делают все возможное, чтобы этого не произошло. Но мы не можем гарантировать, что этого не Но если Российская Федерация уже просит ракеты у этой страны, тогда речь идет о том, что внутренних возможностей по производству у них нет", - подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности.

Данилов добавил, что Россия производит свои ракеты, однако то количество, которое у них было в начале войны и сейчас – это не сравнительные вещи.

Также враг использует "шахеды", впрочем, ВСУ научились с ними бороться: "Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили".

  • Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
  • Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.
  • Также во время массовой ракетной атаки российских кафиров по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
  • 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ в Запорожье 16 декабря.

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