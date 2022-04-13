У РФ огромный арсенал ракет: В Минобороны объяснили, почему возвращаться в Киев и освобожденные от оккупантов города еще рано
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей столицы и освобожденных от российских оккупантов городов не спешить возвращаться домой
Об этом Маляр заявила во время национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.
По ее словам, сейчас еще рано возвращаться в деоккупированные города и столицу.
"Надо не забывать, что на сегодняшний день высок риск в государстве возможности применения химического оружия со стороны РФ, они рассматривают такие сценарии. И несмотря на то, что они уже выпустили в Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому сегодня есть все риски. Пока идет война, риски есть", - сказала Маляр.
Она подчеркнула, что риск возобновления агрессивных действий РФ в других регионах, а не только на востоке, возможен.
"Мы такие сценарии рассматриваем. Сегодня ключевая задача российских войск – это восток, но в то же время возможна угроза и в отношении других регионов Украины. Поэтому не стоит расслабляться - война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить о том, что там спадает активность, о том, что уменьшаются бои - они есть, просто они продолжаются на востоке и в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - отметила Маляр.
- 11 апреля Анна Маляр заявила, что конечной целью для РФ до сих пор является захват всей Украины.
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