У РФ огромный арсенал ракет: В Минобороны объяснили, почему возвращаться в Киев и освобожденные от оккупантов города еще рано

Об этом Маляр заявила во время национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, сейчас еще рано возвращаться в деоккупированные города и столицу.

"Надо не забывать, что на сегодняшний день высок риск в государстве возможности применения химического оружия со стороны РФ, они рассматривают такие сценарии. И несмотря на то, что они уже выпустили в Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому сегодня есть все риски. Пока идет война, риски есть", - сказала Маляр.

Она подчеркнула, что риск возобновления агрессивных действий РФ в других регионах, а не только на востоке, возможен.

"Мы такие сценарии рассматриваем. Сегодня ключевая задача российских войск – это восток, но в то же время возможна угроза и в отношении других регионов Украины. Поэтому не стоит расслабляться - война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить о том, что там спадает активность, о том, что уменьшаются бои - они есть, просто они продолжаются на востоке и в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства в других регионах, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - отметила Маляр.