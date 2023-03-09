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У РФ нет возможности восстановить свой военный потенциал, - Наливайченко

9 мартa, 2023 четверг
18:02
война с Россией

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, отметил, что ВСУ сломали хребет российской регулярной армии и уничтожили своими удачными боевыми действиями огромное количество российского арсенала

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Реальное положение вещей вооруженных сил РФ является следующим: первое – боеспособных частей в российской армии осталось крайне мало, второе – обеспечения артиллерией и бронетехникой у них критически не хватает и нечем пополнить или заменить, третье – снаряды и боеприпасы тоже в дефиците и заканчиваются у РФ. Кстати, поэтому так отчаянно Кремль ищет возможности закупить хоть где-нибудь, или в Иране, или в Китае, хоть немного артиллерийских снарядов", - пояснил народный депутат Украины.

Валентин Наливайченко подчеркнул, что ВСУ сломали хребет российской регулярной армии и уничтожили своими удачными боевыми действиями огромное количество российского арсенала.

"Оружия и боеприпасов, которые армия РФ имела перед вторжением в феврале прошлого года, сейчас уже такого потенциала у них нет. У России нет возможности восстановить, заменить или пополнить свой утраченный вооруженный потенциал", - подчеркнул Наливайченко.

  • 9 марта ГУР МОУ информировал, что космический спутник ICEYE, доступ к которому приобрели за донаты украинцев, помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов
  • Также Генштаб ВСУ сообщил, что в артиллерийских подразделениях войск РФ в течение ближайших 2-3 месяцев возможен дефицит боеприпасов
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оружие
военные силы Украины
потери окуппантов
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