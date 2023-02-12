Об этом Алексей Резников заявил на пресс-конференции в Одессе.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов" ", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса", - так министр обороны прокомментировал потенциальные риски для Юга Украины в в пределах возможных наступательных операций РФ.

Однако он утвердил, что на левобережье Днепра ситуация сложнее, несмотря на существование мощных природных защитных барьеров.

"Что касается левобережных территорий Юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация напряженнее", - добавил Алексей Резников.