У РФ нет господства в Черном море: россияне не смогут подойти к Одессе с его акватории, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заверил, что защитники Украины лишили россиян господства в Черном море, они не имеют возможности "подойти с моря к Одессе"
Об этом Алексей Резников заявил на пресс-конференции в Одессе.
"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов" ", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса", - так министр обороны прокомментировал потенциальные риски для Юга Украины в в пределах возможных наступательных операций РФ.
Однако он утвердил, что на левобережье Днепра ситуация сложнее, несмотря на существование мощных природных защитных барьеров.
"Что касается левобережных территорий Юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация напряженнее", - добавил Алексей Резников.
- Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил , что Россия использует на Черном море надводные дроны. По его словам, такое положение дел "создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное