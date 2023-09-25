У РФ не хватает действующих площадок для перемещения самолетов и кораблей, - "Информационное сопротивление"
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил, что противник будет зажат в тупик из-за нехватки достаточного количества аэродромов и портов на территории России, которые могут принимать военные самолеты и корабли
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У РФ есть проблема как во флотилии, так и в авиации - на сегодняшний день у них не хватает площадок, то есть портов и аэродромов для размещения в достаточном количестве своих кораблей и самолетов. Ведь даже на аэродроме в Курске не просто так самолеты были очень плотно размещены друг к другу. В РФ не хватает действующих аэродромов", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Александр Коваленко пояснил, что прослеживается интересная тенденция: с 2014 года по России ежегодно уменьшалось количество аэропортов и аэродромов, их десятками закрывали. Соответственно, становилось меньше площадок, которые могли принимать авиацию. То есть какие-то не обслуживались аэродромы, взлетно-посадочные полосы поросли травой, на каких-то строились жилые комплексы или предприятия, земля продавалась.
"Итак, у россиян есть проблематика с площадками, где можно размещать военную авиацию. Соответственно, они будут зажаты в такой тупик. Так же и с флотилией. Они сейчас будут пытаться размещать свои корабли по портам в юго-западной части акватории РФ, тот самый Новороссийск, но это также не решение вопроса. Потому что " Оленегорский горняк " был поражен у Новороссийска. Так же, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью, - это открывает нам возможность влияния не только по этому побережью, а гораздо дальше, используя как надводные дроны, да и другие средства. Поэтому для россиян остается только бежать в Каспийское море, но и там не все порты могут принимать такое количество военных кораблей", - резюмировал Коваленко.
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