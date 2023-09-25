Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией У РФ не хватает действующих площадок для перемещения самолетов и кораблей, - "Информационное сопротивление"
Эксклюзив

У РФ не хватает действующих площадок для перемещения самолетов и кораблей, - "Информационное сопротивление"

25 сентября, 2023 понедельник
11:56
Война с Россией

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил, что противник будет зажат в тупик из-за нехватки достаточного количества аэродромов и портов на территории России, которые могут принимать военные самолеты и корабли

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У РФ есть проблема как во флотилии, так и в авиации - на сегодняшний день у них не хватает площадок, то есть портов и аэродромов для размещения в достаточном количестве своих кораблей и самолетов. Ведь даже на аэродроме в Курске не просто так самолеты были очень плотно размещены друг к другу. В РФ не хватает действующих аэродромов", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Александр Коваленко пояснил, что прослеживается интересная тенденция: с 2014 года по России ежегодно уменьшалось количество аэропортов и аэродромов, их десятками закрывали. Соответственно, становилось меньше площадок, которые могли принимать авиацию. То есть какие-то не обслуживались аэродромы, взлетно-посадочные полосы поросли травой, на каких-то строились жилые комплексы или предприятия, земля продавалась.

"Итак, у россиян есть проблематика с площадками, где можно размещать военную авиацию. Соответственно, они будут зажаты в такой тупик. Так же и с флотилией. Они сейчас будут пытаться размещать свои корабли по портам в юго-западной части акватории РФ, тот самый Новороссийск, но это также не решение вопроса. Потому что " Оленегорский горняк " был поражен у Новороссийска. Так же, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью, - это открывает нам возможность влияния не только по этому побережью, а гораздо дальше, используя как надводные дроны, да и другие средства. Поэтому для россиян остается только бежать в Каспийское море, но и там не все порты могут принимать такое количество военных кораблей", - резюмировал Коваленко.

  • В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.
  • 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
  • Также экспериментальный дрон СБУ Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Он попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
  • 16 сентября Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, рассказала, что враг довольно интересно разместил корабельную группировку: переместил четыре больших десантных корабля в Азовское море, оставив 13 единиц в черноморском акваторе.
  • 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
Видео
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
безпілотник
наступление ВСУ
Чорное море
Читайте также:
Знищена російська "мотолига" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь"
24 сентября, 2023 воскресенье
Украинцы впервые уничтожили российскую "мотолыгу" с установленной на ней корабельной РСЗО "Огонь", - СМИ
22 сентября, 2023 пятница
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 сентября, 2023 воскресенье
"Плохая прическа, плохая майка". Финское телевидение показало, как Путин отдыхал в 90-х
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
25 сентября
13:09
Обновлено
В результате ночной атаки РФ в Одессе погиб человек
12:53
Обновлено
РФ ударила по Бериславу в Херсонской области: погибли два человека, еще двое ранены
12:47
Военные опробовали новые боевые баллистические шлемы от Минобороны
12:45
Перевозил в желудке кокаин на 3,5 млн грн: СБУ на границе задержала наркоторговца
12:31
Из-за обстрелов РФ обесточивалась подстанция в Херсонской области: ситуация в энергосистеме
12:25
Цены на нефть Brent поднялись до $93,79 за баррель
12:15
Украинские агропредприятия с начала года получили кредиты на 54,6 млрд грн
11:48
В Италии скончался главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
10:54
Дмитрий Кулеба
Форум оборонных индустрий: 165 компаний из 26 стран подтвердили свое участие
10:29
Украина получит от США $522 млн на укрепление энергетической системы
10:24
Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:21
В Харькове СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, корректировавшую удары по городу
10:15
Эксклюзив
Даже сотня ATACMS на первом этапе существенно снизит стабильность российского обеспечения, - Згурец
10:15
Инфографика
Курс валют на 25 сентября: как изменилась цена доллара и евро
10:05
Оккупанты за сутки атаковали 10 областей Украины: 4 человека погибли, 13 ранены
09:59
Обзор
Ложь в TikTok представляет угрозу на выборах в Словакии, в Канаде скандал из-за овации украинскому ветерану. Акценты мировых СМИ 25 сентября
09:58
Укрпочта объявила выпуск марки "Оружие Победы. Мир с Украиной"
09:44
Обновлено
Россияне заявили о сбитии 8 дронов над Крымом и территорией РФ: СМИ пишут о попадании в здание МВД в Курске
09:40
Умер 50-летний народный депутат Андрей Иванчук
09:31
Армения
В Ереване арестовали сына экс-президента Армении Кочаряна
09:27
Греция
Греция продлила действие статуса временной защиты для украинцев
09:03
Эксклюзив
Пресс-офицер артбригады рассказал, как противник сменил логистику на Бахмутском направлении
09:02
Американские ученые объяснили, почему образцы из астероида Бенну так особенны
09:00
Оккупанты на прифронтовой Луганщине запугивают жителей "подвалом" за телефонный разговор, - ОВА
08:40
Инфографика
Россияне за сутки войны в Украине потеряли 5 танков, 27 артсистем и 420 военных, - Генштаб
08:36
США планируют ввести безвизовый режим с Израилем
08:25
Российская церковь в Украине продолжает действовать. Почему?
08:16
Обновлено
Украинская ПВО сбила 19 "шахедов" и 11 "калибров" во время ночной атаки на юге
07:54
Софи Лорен попала в больницу после падения в собственном доме
07:22
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на фронте до октября, - ISW
07:13
Более 57% украинских беженцев сталкивались с агрессией в Чехии на национальной почве, - PAQ Research
07:06
МИД Польши
Варшава попросила Шольца не вмешиваться во внутренние дела Польши
06:49
Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, - ISW
05:54
"Вся страна будет парализована в ближайшие три дня": армянская оппозиция объявила об акциях неповиновения
05:21
Использование Россией голода как оружия: международные следователи совместно с Киевом собирают доказательства для МКС
2023, воскресенье
24 сентября
23:50
Россия обвинила Украину в атаке дрона по Брянской области
23:40
Франция отзывает посла и прекращает военное сотрудничество с Нигером
23:29
Власти Риги проверяют укрытия и закупают сотни раскладушек
23:20
На Николаевщине столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 2 пострадавших
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV