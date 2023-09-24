У РФ наблюдается дефицит бензина и дизеля, но это не связано с войной, - разведка Британии

Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.



По их данным, вероятно, дефицит вызван рядом факторов, включая краткосрочное увеличение спроса на сельскохозяйственный сектор, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.



Отмечается, что 21 сентября 2023 Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы стабилизировать внутренние рынки.

"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок топлива из России", - подчеркивают британская разведка.