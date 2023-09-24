У РФ наблюдается дефицит бензина и дизеля, но это не связано с войной, - разведка Британии
В последние недели россияне почувствовали локальную нехватку бензина и дизельного горючего. Однако такой дефицит вряд ли является прямым следствием войны
Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.
По их данным, вероятно, дефицит вызван рядом факторов, включая краткосрочное увеличение спроса на сельскохозяйственный сектор, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.
Отмечается, что 21 сентября 2023 Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы стабилизировать внутренние рынки.
"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок топлива из России", - подчеркивают британская разведка.
- Ранее Bloomberg писал , что потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрируют никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.
- Впоследствии стало известно , что российское правительство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина во избежание его дефицита и резкого роста цен на топливо.
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