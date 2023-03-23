У РФ может возникнуть необходимость объявления новой масштабной мобилизации уже в мае, - военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что россиянам в месяц нужно иметь компенсационный ресурс личного состава – 50 тысяч, которого им сейчас не хватает
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мы видим, что российские войска ежемесячно понесут потери более 20 тысяч личного состава. Кроме того, в них военные еще попадают в плен, также есть подразделения, не желающие участвовать в боевых действиях, опять же есть раненые и ротационные нужды". Поэтому в месяц россиянам нужно иметь компенсационный ресурс в среднем - 50 тысяч", - пояснил военно-политический обозреватель.
Александр Коваленко отметил, что сейчас они могут мобилизовать 20 тысяч, которых еще нужно отправить на полигон и предоставить какие-то базовые знания, а это время.
"Я больше, чем уверен, что в РФ будут вынуждены объявлять следующую более масштабную мобилизацию, которая уже будет открыта и репрессивна, и эта потребность в них может возникнуть в мае", - сказал Коваленко.
- 21 марта в ГУР Министерства обороны Украины сообщили, что в РФ ежемесячно удается мобилизовать около 20 тысяч человек
- Также представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что м облизированные россияне бегут с позиций : их останавливают только заградительные отряды.
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