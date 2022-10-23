Россия проигрывает войну по всей линии фронта

Россия сейчас проигрывает на всех фронтах. Российское руководство делает ставку на тактику ракетного террора против Украины. В частности, наносит ракетные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь сломить стойкость нашего общества к сопротивлению. Вчера в Генштабе сообщили, что враг запустил по территории Украины 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе . Нашими силами ПВО было сбито 20 ракет и 11 "шахидов". Это очень хороший результат работы наших сил ПВО. Однако Украина нуждается гораздо больше в ЗРК для защиты от российских ракетных ударов.

У Российской Федерации заканчиваются запасы высокоточных ракет

По Киеву россияне запустили пять крылатых ракет. Все эти ракеты были уничтожены силами ПВО Украины . Агентство Defense Express получило фото обломков одной из сбитых ракет Х-101. На одном из фото отчетливо виден серийный номер ракеты. Серийный номер позволяет определить на каком заводе была произведена ракета, тип, дата выработки, серия и порядковый номер. Ракета, сбитая 22 октября под Киевом, была изготовлена во втором квартале этого года. То есть, это была новая ракета.



Фото обломков российской ракеты Х-101, сбитой 22 октября под Киевом, источник - Defence Express



Выводов здесь два. Во-первых, Россия продолжала изготовление ракет Х-101 в апреле и июне этого года. Думаю, что речь идет о малосерийном изготовлении данных ракет. В частности, несколько единиц в месяц, учитывая накопленные ранее компоненты этих типов ракет. Во-вторых, по правилам военных, обычно сначала используется более старое вооружение, а затем новое. Ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2022 года, говорит о том, что запуск ракет происходит сразу после выработки. То есть сделали и запустили сразу. Это подтверждает выводы Министерства обороны Украины о том, что в России заканчивается высокоточное вооружение. Неделю назад Министр обороны Алексей Резников сообщил данные об остатке ракет в России. На 12 октября в России оставалось более 200 ракет типа Х-101 и Х-555 . Поэтому мы понимаем, что у России заканчиваются ракеты. Однако даже одна крылатая ракета несет большую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре Украины.



Фото обломков российской ракеты Х-101, сбитой 22 октября под Киевом, источник - Defence Express

НАТО и союзники предоставляют Украине своевременную разведывательную информацию о планах врага

Мы получаем от наших союзников ЗРК и стабильную военную помощь в виде высокоточных вооружений. Однако есть еще один любопытный момент. В частности, НАТО и союзники предоставляют Украине своевременную разведывательную информацию о планах врага. На победу Украины уже работают самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения. Это самолеты АВАКС. Канадские журналисты из канала CBS представили уникальный сюжет с борта такого самолета . Эти самолеты совершают вылеты из Германии и проводят постоянные осмотры воздушного пространства вблизи Украины на деятельность в радиусе более 800 км. В сюжет попала также задача этих самолетов. Они должны были патрулировать воздушное пространство на пересечении границ Польши, Беларуси и Украины. Мы скопировали задачи с монитора на карту и получили круг, где АВАКС видит вражеские цели. Из Польши этот самолет может наблюдать ситуацию в Украине на очень большой территории. Этот самолет передает информацию о ракетах, самолетах и воздушных целях врага непосредственно Вооруженным Силам Украины.



Радиус действия системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС НАТО из воздушного пространства Польши







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb