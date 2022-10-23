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Аналитика

У РФ иссякает запас высокоточных ракет. НАТО предоставляет Украине разведывательную информацию. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
23 октября, 2022 воскресенье
21:17
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Выводы Министерства обороны Украины о том, что в России заканчивается высокоточное вооружение, подтверждаются. Поскольку россияне запускают ракеты по территории Украины сразу после их изготовления

Россия проигрывает войну по всей линии фронта

Россия сейчас проигрывает на всех фронтах. Российское руководство делает ставку на тактику ракетного террора против Украины. В частности, наносит ракетные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь сломить стойкость нашего общества к сопротивлению. Вчера в Генштабе сообщили, что враг запустил по территории Украины 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе . Нашими силами ПВО было сбито 20 ракет и 11 "шахидов". Это очень хороший результат работы наших сил ПВО. Однако Украина нуждается гораздо больше в ЗРК для защиты от российских ракетных ударов.

У Российской Федерации заканчиваются запасы высокоточных ракет

По Киеву россияне запустили пять крылатых ракет. Все эти ракеты были уничтожены силами ПВО Украины . Агентство Defense Express получило фото обломков одной из сбитых ракет Х-101. На одном из фото отчетливо виден серийный номер ракеты. Серийный номер позволяет определить на каком заводе была произведена ракета, тип, дата выработки, серия и порядковый номер. Ракета, сбитая 22 октября под Киевом, была изготовлена во втором квартале этого года. То есть, это была новая ракета.


Фото обломков российской ракеты Х-101, сбитой 22 октября под Киевом, источник - Defence Express

Выводов здесь два. Во-первых, Россия продолжала изготовление ракет Х-101 в апреле и июне этого года. Думаю, что речь идет о малосерийном изготовлении данных ракет. В частности, несколько единиц в месяц, учитывая накопленные ранее компоненты этих типов ракет. Во-вторых, по правилам военных, обычно сначала используется более старое вооружение, а затем новое. Ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2022 года, говорит о том, что запуск ракет происходит сразу после выработки. То есть сделали и запустили сразу. Это подтверждает выводы Министерства обороны Украины о том, что в России заканчивается высокоточное вооружение. Неделю назад Министр обороны Алексей Резников сообщил данные об остатке ракет в России. На 12 октября в России оставалось более 200 ракет типа Х-101 и Х-555 . Поэтому мы понимаем, что у России заканчиваются ракеты. Однако даже одна крылатая ракета несет большую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре Украины.


Фото обломков российской ракеты Х-101, сбитой 22 октября под Киевом, источник - Defence Express

НАТО и союзники предоставляют Украине своевременную разведывательную информацию о планах врага

Мы получаем от наших союзников ЗРК и стабильную военную помощь в виде высокоточных вооружений. Однако есть еще один любопытный момент. В частности, НАТО и союзники предоставляют Украине своевременную разведывательную информацию о планах врага. На победу Украины уже работают самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения. Это самолеты АВАКС. Канадские журналисты из канала CBS представили уникальный сюжет с борта такого самолета . Эти самолеты совершают вылеты из Германии и проводят постоянные осмотры воздушного пространства вблизи Украины на деятельность в радиусе более 800 км. В сюжет попала также задача этих самолетов. Они должны были патрулировать воздушное пространство на пересечении границ Польши, Беларуси и Украины. Мы скопировали задачи с монитора на карту и получили круг, где АВАКС видит вражеские цели. Из Польши этот самолет может наблюдать ситуацию в Украине на очень большой территории. Этот самолет передает информацию о ракетах, самолетах и воздушных целях врага непосредственно Вооруженным Силам Украины.


Радиус действия системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС НАТО из воздушного пространства Польши
 



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