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У РФ есть первые предвестники гражданской войны, - Пионтковский

31 декабря, 2022 суббота
19:09
Мир

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что гражданская война совершенно нового типа в РФ неотвратима, это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, которая останется без хозяина

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Политолог прокомментировал демонстративное унижение Пригожиным Медведева и причинные связи подобных отношений в РФ.

"А за несколько дней до того, как он (Пригожин – ред.) послал Медведева на три буквы, он послал начальника генерального штаба на 5 букв, причем даже не он, а кто-то из его подчиненных. Вот был стыд! После того как два пригожинских уголовника послали Герасимова, министерство обороны выпустило специальное коммюнике, что это фейк украинских пропагандистов и нацистов, ничего подобного быть не могло, после чего Пригожин снова унизил, лично поздравив и вручив какой-то диплом тому человеку, который назвал Герасимова пи***ом. Это что-то невероятное. Это показывает, что в России уже есть гражданская война и она неотвратимая, причем гражданская война совершенно нового типа. Это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, которая останется без хозяина", - пояснил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что останутся огромные материальные мощности, здоровенные сырьевые ресурсы, какие-то никелевые, алюминиевые, металлургические заводы-гиганты, и за это начнется война между частными армиями.

"Это частные армии – Кадырова, Пригожина, и Рогозин пытался создать, но его в ж*пу ранило. Пригожин самый активный из них в этой гражданской войне в России за ее огромные ресурсы, потому что у Пригожина сила. Начальник генерального штаба, имеющий ГРУ, какое сейчас главное управление спецназа - почему он не может послать несколько команд арестовать Пригожина или повесить?Он не может этого сделать, потому что гражданская война уже есть.У Пригожина самая мощная и эффективная армия. Пи***ом автоматически становится верховный главнокомандующий. Это первые вестники гражданской войны на руинах и обломках Российской империи, также замечательное для нас свидетельство не просто концептуального разрушения системы. Я настаиваю на том, что это свидетельство горячей гражданской войны, уже происходящее в России, между бандами мерзавцев, которые готовятся делить ту огромную собственность, которая останется после падения нынешней власти", - подчеркнул Пионтковский.

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Россия
Дмитрий Медведев
Вагнергейт
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