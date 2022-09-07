У рашистов 16 крылатых ракет в Черном море. В ОК "Юг" призвали реагировать на тревогу
Оперативное командование "Юг" призывает украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь в Черном море россияне держат наготове 16 крылатых ракет
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в facebook.
Корабельная группировка россиян в Черном море без существенных изменений. Вражеский флот продолжает маневрировать вдоль крымского побережья в ракетно безопасных для себя районах.
Рашисты держат 16 крылатых ракет "Калибр", снаряженных на 2 надводных ракетоносителях.
"Учитывая актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов, прислушивайтесь к силам обороны. Будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения. В частности участки побережья пока особенно опасны. Море штормит и может быть щедрым на неприятности" пишут в отчете "Юга".
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