У Рады есть логистическая стратегия на случай вторжения РФ, - Стефанчук
Верховная Рада готова к любому развитию событий наращивания военной агрессии Российской Федерации на границе Украины
Об этом на брифинге в парламенте заявил Председатель ВР Руслан Стефанчук.
"Мы проработали все возможные случаи, касающиеся деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению мы выработали соответствующую логистическую стратегию, как действовать в случае если… Мы с точки зрения парламента готовы к любому развитию событий, но больше ясности будет после того, как мы завтра встретимся с министром обороны", – сказал он.
Стефанчук отметил, что Верховная Рада находится в постоянной связи с украинскими силовыми структурами, Кабинетом Министров и Президентом. Также он подчеркнул, что парламент готов немедленно принимать решения, которые будут нуждаться в ситуации безопасности в государстве.
"У нас есть необходимое обеспечение, необходимая законодательная наработка на любое развитие событий, поэтому в этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек… Мы будем выполнять те функции, которые возложены на парламент быстро и эффективно", – подчеркнул голова ВР.
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