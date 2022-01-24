У Рады есть логистическая стратегия на случай вторжения РФ, - Стефанчук

Об этом на брифинге в парламенте заявил Председатель ВР Руслан Стефанчук.



"Мы проработали все возможные случаи, касающиеся деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению мы выработали соответствующую логистическую стратегию, как действовать в случае если… Мы с точки зрения парламента готовы к любому развитию событий, но больше ясности будет после того, как мы завтра встретимся с министром обороны", – сказал он.



Стефанчук отметил, что Верховная Рада находится в постоянной связи с украинскими силовыми структурами, Кабинетом Министров и Президентом. Также он подчеркнул, что парламент готов немедленно принимать решения, которые будут нуждаться в ситуации безопасности в государстве.



"У нас есть необходимое обеспечение, необходимая законодательная наработка на любое развитие событий, поэтому в этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек… Мы будем выполнять те функции, которые возложены на парламент быстро и эффективно", – подчеркнул голова ВР.

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