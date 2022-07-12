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Главная война с Россией У Путинской России есть уникальный фашизм без определенной идеологии в стране, - российский оппозиционер Яковенко
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У Путинской России есть уникальный фашизм без определенной идеологии в стране, - российский оппозиционер Яковенко

12 июля, 2022 вторник
11:23
война с Россией

Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко убежден, что путинский режим не имеет идеологии, поскольку не предполагает плана будущего существования государства

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В течение нескольких веков в Российской империи и СССР существовал имперский синдром. Это основное базовое состояние массового сознания россиян. Эта основа существовала 300 лет в Российской империи, а до этого в Московском царстве. Затем, немного трансформировавшись, она существовала все 74 года истории СССР. После распада СССР имперский синдром в России ненадолго притих.В первые годы правления Ельцина имперские аппетиты России не были очень выражены.Когда Путин пришел к власти, то смог этот имперский синдром поднять совсем на другой уровень и сменить его на откровенно фашистский. у россиян сегодня откровенно фашистское сознание", – пояснил Яковенко.

Политик заметил, что идеологии у России нет. Поскольку, по его мнению, идеология является образом будущего существования страны.

"В России существует уникальный фашизм без идеологии. Поскольку идеология является образом будущего существования государства. Российские пропагандистские СМИ кроме ненависти, дебилизации и уничтожения сознания общества ничего больше не могут дать людям. Если обратить внимание, то все 20 лет правления Путина на пропагандистских СМИ слышны только нытье о том, что России нужна идеология. Однако за весь этот период они так и не смогли сформировать идеологию для российского населения", - добавил он.

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