У Путина заявили о прекращении действия "зернового соглашения"
Спикер президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения", предусматривающего экспорт украинского зерна в бедные страны
Об этом пишет ТАСС.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что РФ готова вернуться к соглашению в случае выполнения ее условий.
"Зерновое соглашение" остановилось. Как только будет исполнена российская часть, российская сторона вернется немедленно к реализации этого соглашения", - сказал Песков.
Он добавил, что выход РФ из соглашения не связан со взрывами на Крымском мосту.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".
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