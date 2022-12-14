У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "присоединение" Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан и пока не является первоочередной задачей российской армии
Об этом он сказал в интервью одному из российских СМИ.
По словам Пескова, ныне оккупанты сконцентрированы на захвате Донбасса.
"Первоочередной задачей является защита людей в "ЛНР" и "ДНР". Мы видим непростую ситуацию в Донецке. И на этом, прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные", - сказал "голос" Путина.
Комментируя это заявление, в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что изменение риторики Кремля свидетельствует о неспособности российской армии удержать контроль над захваченными территориями.
"Данное высказывание официального рупора Кремля свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы пока не является приоритетом "спецоперации". Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Кремль вынужден изменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе", - говорится в сообщении ЦПД.
Там напомнили, что российские оккупационные войска не прекращают попыток наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но из-за достойного ответа украинских защитников успеха не достигают.
- За сутки 13 декабря войска РФ в Донецкой области ранили двух мирных жителей.
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