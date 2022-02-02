У Путина заявили, что Украина "считает возможным нападение на Россию" ради Крыма

Об этом сообщают "РИА Новости".



Спикер главы России сказал журналистам, что Киев может решиться на агрессию, чтобы "посягнуть" на оккупированный россиянами украинский Крым.



"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягать на "российский регион" Крым...", - сказал Песков.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил , что вступление Украины в НАТО может подорвать безопасность РФ. Он считает, что Украина "создает" угрозы для себя, пытаясь создать их для России.