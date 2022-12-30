У Путина заявили, что он не будет общаться с журналистами вживую из-за страха подхватить инфекцию
Президент России Владимир Путин не будет общаться с журналистами в привычном формате из-за риска подхватить инфекционную болезнь
Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
Он объяснил это заботой о здоровье главы государства и указал на то, что коронавирус мутирует.
"Честно говоря, вряд ли оно (общение с журналистами, – ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии (коронавируса, – ред.), здесь нечего греха таить, в ближайшей перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие довольно столь сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее", - сказал Песков.
"Ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет. Но по мере того, как волны идут в нижнюю свою точку по синусоиде, тогда можно будет, конечно, больше в свободном режиме общаться", - добавил "голос" Путина.
- Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен на днях заявил, что считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной.
- В США о завершении пандемии коронавируса заявили еще в сентябре.
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