Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речь не шла", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, глава РФ рассказал о переговорах с Украиной президенту Гвинее-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его визита в Москву и подчеркнул, что хочет возобновить переговоры исключительно на своих условиях.

"Сейчас РФ не меняет своих позиций – готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - заявил Песков.

Накануне президент Гвинеи-Бисау во время визита в Киев заявил, что Путин просил его передать Зеленскому месседж о готовности к переговорам, а Россия якобы планирует "настроить мосты и диалог" с Украиной.

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