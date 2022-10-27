У Путина заявили, что не передавали Зеленскому никаких "посланий", но переговоров хотят
Президент России Владимир Путин не просил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало передать послание украинскому коллеге Владимиру Зеленскому
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речь не шла", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, глава РФ рассказал о переговорах с Украиной президенту Гвинее-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его визита в Москву и подчеркнул, что хочет возобновить переговоры исключительно на своих условиях.
"Сейчас РФ не меняет своих позиций – готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - заявил Песков.
- Накануне президент Гвинеи-Бисау во время визита в Киев заявил, что Путин просил его передать Зеленскому месседж о готовности к переговорам, а Россия якобы планирует "настроить мосты и диалог" с Украиной.
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