У Путина заявили, что им "трудно вообще представить публичные переговоры" с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры и предложил сделать их публичными
Об этом он сказал на встрече с журналистами в Киеве, передает ZN.UA.
"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", – сказал президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичные переговоры невозможны.
"Трудно представить вообще публичные переговоры - публичных переговоров не бывает", - цитирует Пескова российский Интерфакс.
"Однозначно одно – украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты", – добавил "голос" Путина.
На уточняющий вопрос, повлияет ли на планы кафиров зима, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Специальная военная операция продолжается, и ее продление не зависит от климатических, погодных условий".
- 11 ноября Песков говорил , что в Кремле рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной.
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