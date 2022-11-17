Об этом он сказал на встрече с журналистами в Киеве, передает ZN.UA.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", – сказал президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичные переговоры невозможны.

"Трудно представить вообще публичные переговоры - публичных переговоров не бывает", - цитирует Пескова российский Интерфакс.

"Однозначно одно – украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты", – добавил "голос" Путина.

На уточняющий вопрос, повлияет ли на планы кафиров зима, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Специальная военная операция продолжается, и ее продление не зависит от климатических, погодных условий".

11 ноября Песков говорил , что в Кремле рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной.

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