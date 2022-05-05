У Путина заявили, что 9 мая "парада Победы" во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА Новости.



Российский "парад Победы" в Донецке и Луганске провести в этом году не смогут.



"Парад Победы и "Бессмертный полк" в этот день Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет", – сказал в Мариуполе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Бывший депутат Мариупольского городского совета, а теперь самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко получил от российского руководства приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для проведения там парада оккупантов 9 мая.

4 мая российский куратор вопросов ОРДЛО Сергей Кириенко прибыл в Мариуполь для подготовки парада к 9 мая, с улиц города убирают тела погибших.

Так ранее мы писали о том, что в фильтрационных лагерях Мариуполя россияне пытают мужчин, отбирают у них документы, готовят к "параду" и держат в бесчеловечных условиях, в результате чего один человек погиб, а также случаи заражения туберкулезом среди удерживаемых.

28 апреля главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов.

Отметим, что 26 апреля парад также был отменен и в Приднестровье.

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