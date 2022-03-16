У Путина возмущены конфискацией активов российских олигархов за границей, называя это "бандитизмом"

Об этом он, по сообщению российского Интерфакса, рассказал на брифинге, информирует Еспресо.TV

"К сожалению, многие ведущие предприниматели нашей страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями – потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус – конечно, то, что коллективное мероприятие создает по отношению к ним, никак не по-другому не назовешь как бандитизмом на государственном уровне", – сказал он на брифинге.

По его словам, на Западе арестуют самолеты россиян, конфискуют их имущество.

"Это ясно демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса, демонстрирует опасность ведения бизнеса там. Это действительно так", - констатировал Песков.

Он также заверил, что диалог власти, в том числе президента, с представителями бизнеса продолжится, несмотря на санкции.

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