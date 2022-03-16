У Путина возмущены конфискацией активов российских олигархов за границей, называя это "бандитизмом"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "бандитизмом на государственном уровне" арест собственности россиян за границей
Об этом он, по сообщению российского Интерфакса, рассказал на брифинге, информирует Еспресо.TV
"К сожалению, многие ведущие предприниматели нашей страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями – потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус – конечно, то, что коллективное мероприятие создает по отношению к ним, никак не по-другому не назовешь как бандитизмом на государственном уровне", – сказал он на брифинге.
По его словам, на Западе арестуют самолеты россиян, конфискуют их имущество.
"Это ясно демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса, демонстрирует опасность ведения бизнеса там. Это действительно так", - констатировал Песков.
Он также заверил, что диалог власти, в том числе президента, с представителями бизнеса продолжится, несмотря на санкции.
- Напомним, на Западе уже арестовали яхты Алишера Усманова , Игоря Сечина , Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко , Виктора Вексельберга, Сергея Чемезова и Александра Михеева. Также немало недвижимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное