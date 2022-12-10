Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путин всегда говорит обратное тому, что он думает. Это же касается и ядерного оружия. Вполне возможно, что у него не осталось возможности ударить ядерным оружием. Поэтому он и угрожает миру ядерной войной. Неважно, что Путин говорит. Важно только, что он делает", - объяснил Рашкин.

Политический деятель подчеркнул, что у РФ могут быть проблемы с ядерным оружием.

"Разведка США передает в публичную среду информацию о том, что у РФ нет никаких приготовлений к ядерному удару. Поэтому заявления Путина о ядерном ударе теряют всякий смысл. С другой стороны, он так часто угрожает ядерным оружием, что на это уже не обращают внимания. Уже ударили по Крымскому мосту и по территории РФ. Так когда же настанет тот момент, что он действительно применит ядерное оружие? Именно поэтому его заявления просто пустые слова и доказывают, что никакого ядерного оружия у РФ уже не осталось", - добавил он.

9 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил традиционную ежегодную встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за его ядерных угроз Украине