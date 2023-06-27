Так продолжается заданная вчера "генеральная линия партии" на переписывание истории недавнего бунта.

Как ни крути, но мятеж путинского повара показал несколько очевидных фактов:

Режим защищать некому. Если против режима выступает военная сила. Все репрессивные органы в Москве предназначены исключительно для расправы с невооруженными инакомыслящими, но не для того, чтобы останавливать серьезные вооруженные силы. Это должны делать другие вооруженные силы, но все они — в Украине. А разным росгвардейцам, пограничникам и кадыровцам нет никакого смысла умирать за режим. Лучше дождаться, кто победит, и присягать ему. Поэтому пока вагнеровцы шли — все только складывали перед ними оружие. Они могли дойти и до Кремля. "Народонаселению" крупнейшего государства мира в принципе безразлично, кто им руководит. Зашли вагнеровцы в Ростов? В Ростове все довольны. Снимают на камеры, ничего с этим не делают. Режим десятилетиями выстраивал пропагандистскую схему "внеполитики", и это работает. Но у "внеполитики" есть и другая сторона — захватывай власть, "народонаселению" будет безразлично. Единственный оставшийся у московитов политический аргумент — это военная сила. Если она у тебя есть — то с тобой будут договариваться. Все, единовластие завершилось. Теперь со всеми, кто имеет такую силу, придется договариваться. И таких будет все больше и больше. Они будут накапливать драгоценный ресурс, чтобы затем показать его в нужный момент. "Частные армии" – это политические партии Московии недалекого будущего.

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Все это признаки краха. Не мгновенного, но пока отложенного. Иллюзия всесильной империи была подорвана в Украине, а теперь добивается в самой России. Украинцы в последнее время пытались перенести войну в Россию, но все это было несерьезно на фоне того, что сделали сами россияне. Сбивание собственных военных самолетов, бомбы на гражданские дороги, взорванные мосты, паника в Москве... И это они, очевидно, еще "не начинали".

И тут мы должны вспомнить, что режим Путина — это информационный режим. Бункерного слепили политтехнологи благодаря контролю над медиа. И теперь именно медийным отражением наиболее встревожен режим.

В этом ключе следует рассматривать все телодвижения, которые были в Кремле в течение дней после мятежа. Схему они выбрали гениальную: притворяться, что "все было по плану". Переписать историю, чтобы в общественном сознании придуманные позже фикции заместили реальность.

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К примеру, Путин награждает военных "за подавление мятежа". Итак, все должны запомнить, что кто-то реально "подавлял". Не сбегал, не сдавал оружие, не присоединялся к мятежникам, а делал что-то.

Сам бункерный дед, судя по его выступлениям, "внимательно следил за ситуацией", и "не дал ей расползаться", а то он точно применил бы силу. Но очень не хотел дальнейшего кровопролития.

Не знаю, убедит ли это все хоть кого-нибудь. Возможно, "народ-богоносец", смотрящий русское тв, во что-то поверит. Но не "народ" решает что-либо, а "бояре". А для них Путин — это уже не гарант их стабильной, сытой и спокойной жизни, а источник нестабильности, расходов и угроз.

И никакими цирковыми клоунскими представлениями это не перекроешь.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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