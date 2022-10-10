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У Путина уже осталось не так много ракет, они заканчиваются, - Данилов

10 октября, 2022 понедельник
17:06
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов, несмотря на массированный удар 10 октября, заявил, что в России постепенно иссякают запасы крылатых ракет

Об этом Данилов заявил в интервью УП .

"Сегодня с учетом того количества ракет, которые летели на нашу территорию, конечно, мы не могли, к сожалению, сбить все. Мы начиная с февраля-марта просили наших партнеров: дайте нам силы в противовоздушной обороне. Мы до сих пор получаем, но, откровенно говоря, хотелось бы больше и быстрее. Потому что от этого зависит жизнь наших людей, защита нашей инфраструктуры. Потому что есть сумасшедший сосед, швыряющий в нас все, что у него там осталось в военных закромах" , – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что ракетные запасы России рано или поздно иссякнут.

"Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля", – отметил Данилов.

Он добавил, что сегодняшняя атака РФ на украинскую инфраструктуру – это проявление слабости.

"То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он проигрывает. Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику. Это его классическое поведение, он все это хотел сделать еще до войны. Потому что хаос, паника и внутренняя дестабилизация – это для них задача номер один", - убежден Данилов.

  • Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Пять человек погибли, еще более 30 травмированы или ранены в результате ударов россиян. Кроме Киевщины, обстрелы претерпели Хмельницкая, Житомирская, Харьковская, Ивано-Франковская, Сумская, Полтавская, Львовская области.
  • По данным Минобороны, 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".

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