Посмотрите сами:

2022-го РФ ежемесячный чек на войну составляет в среднем $9,5 млрд, – Forbes;

в 2023 году бюджет на оборону Путин увеличил около $12 млрд/месяц.

Расходы на войну в тандеме с рекордным падением нефтегазовых доходов опустошат казну. Вот данные исполнения бюджета РФ в январе этого года:

расходы (вместе с военными) составили $41 млрд;

доходы – $18 млрд;

дефицит бюджета – $23 млрд;

сейчас дыра латается за счет резервного фонда (т.н. фонда национального благосостояния), в котором осталось около $91 млрд;

Forbes прогнозирует, что такими темпами уже ориентировочно в июне-июле резервный фонд РФ засохнет, и тогда кремлю придется выбирать между зарплатами бюджетникам и войной.

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Экономический сценарий имеет свои вариации.

Оптимисты обращают внимание на новые санкции, которые изрядно кусают рашистскую экономику. К примеру, с 5 февраля действует европейское эмбарго на российские нефтепродукты. По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если кремль ничего не изменит, стабилизец может наступить еще раньше.

По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если кремль ничего не изменит, стабилизатор может наступить еще раньше

Пессимисты вспоминают пророчества Citibank, согласно которому деньги на войну у кремля иссякнут только через 2,5 года. Этот сценарий просчитан исходя из умеренного дефицита бюджета. И анализ опубликован в конце января, еще до того, как российский минфин отчитывался о наибольшем падении доходов со времен кризиса 2008 года.

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Я понимаю, что многие эксперты и "экономические астрологи" уже давно включили секундомеры, обещая "вот-вот" полный экономический стабилизец русны. Но…

Впервые под подобные прогнозы подкладывают конкретные цифры.

Во всяком случае, российский бюджетный кризис уже начался в декабре-январе. Россия тратит больше, чем зарабатывает, и до снятия санкций ситуация не изменится. И как только у РФ закончится резервный фонд, Путину придется либо отпустить инфляцию, либо сворачивать войну.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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