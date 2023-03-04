У Путина уже летом могут закончиться деньги на войну
Россия приближается к бюджетному коллапсу
Посмотрите сами:
- 2022-го РФ ежемесячный чек на войну составляет в среднем $9,5 млрд, – Forbes;
- в 2023 году бюджет на оборону Путин увеличил около $12 млрд/месяц.
Расходы на войну в тандеме с рекордным падением нефтегазовых доходов опустошат казну. Вот данные исполнения бюджета РФ в январе этого года:
- расходы (вместе с военными) составили $41 млрд;
- доходы – $18 млрд;
- дефицит бюджета – $23 млрд;
- сейчас дыра латается за счет резервного фонда (т.н. фонда национального благосостояния), в котором осталось около $91 млрд;
- Forbes прогнозирует, что такими темпами уже ориентировочно в июне-июле резервный фонд РФ засохнет, и тогда кремлю придется выбирать между зарплатами бюджетникам и войной.
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Экономический сценарий имеет свои вариации.
Оптимисты обращают внимание на новые санкции, которые изрядно кусают рашистскую экономику. К примеру, с 5 февраля действует европейское эмбарго на российские нефтепродукты. По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если кремль ничего не изменит, стабилизец может наступить еще раньше.
По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если кремль ничего не изменит, стабилизатор может наступить еще раньше
Пессимисты вспоминают пророчества Citibank, согласно которому деньги на войну у кремля иссякнут только через 2,5 года. Этот сценарий просчитан исходя из умеренного дефицита бюджета. И анализ опубликован в конце января, еще до того, как российский минфин отчитывался о наибольшем падении доходов со времен кризиса 2008 года.
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Я понимаю, что многие эксперты и "экономические астрологи" уже давно включили секундомеры, обещая "вот-вот" полный экономический стабилизец русны. Но…
Впервые под подобные прогнозы подкладывают конкретные цифры.
Во всяком случае, российский бюджетный кризис уже начался в декабре-январе. Россия тратит больше, чем зарабатывает, и до снятия санкций ситуация не изменится. И как только у РФ закончится резервный фонд, Путину придется либо отпустить инфляцию, либо сворачивать войну.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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