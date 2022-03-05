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Война с Россией: хроника
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У Путина составляют список стран, введших санкции против России

5 мартa, 2022 суббота
22:59
война с Россией путлер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ составить список стран, введших санкции против России.

Об этом сообщает РИА Новости, информирует Эспрессо.TV

"Путин поручил кабмину за два дня составить список стран, введших санкции против России, ее компаний, организаций и физлиц", - говорится в сообщении.

  • Напомним, после вторжения России в Украину десятки стран наложили мощные санкции в Россию. Также многие компании заявили, что покидают рынок агрессора из-за солидарности с Украиной и несогласия с политикой России. Наложенные санкции уже поставили Россию на грань дефолта.

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Россия
санкции
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