У Путина сорвало крышу. В Москве ветром сдуло часть кремлевской стены

Об этом передают росСМИ.

Из-за сильного ветра со стены московского Кремля сорвало часть.

По словам начальника отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Симонова, при этом никто не пострадал.



"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были прекращены", - сообщил он.



Инцидент сняли на видео очевидцы.



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