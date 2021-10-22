У Путина сорвало крышу. В Москве ветром сдуло часть кремлевской стены
В Москве сильный ветер сорвал часть стены Кремля
Об этом передают росСМИ.
Из-за сильного ветра со стены московского Кремля сорвало часть.
По словам начальника отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Симонова, при этом никто не пострадал.
"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были прекращены", - сообщил он.
Инцидент сняли на видео очевидцы.
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