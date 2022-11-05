Об этом сказал политолог Рамис Юнус в эфире Еспресо.

"На самом деле у него ситуация цугцванга, каждый элемент его шантажа усугубляет его ситуацию. Плюс мобилизация, плюс военное положение - посмотрите, чем это обернулось на внутреннем рынке. Он ожидал консолидации общества, а этого нет. Мобилизация повлекла за собой бегство из страны, военное положение так же только усугубил ситуацию - паника на границах с той же Украиной", - подчеркнул он.

Эксперт по вопросам международной политики добавил, что в РФ понимают: оккупированный Крым, Черноморский флот, пограничье не защищены, ВСУ в скором времени освободят Херсон, и это делает ситуацию более напряженной не только в Кремле, но и во всей стране.

"И Дагестан, посмотрите, как повел себя, а в такой Дагестан может превратиться вся Россия. Поэтому мы должны понимать, в какой ситуации сейчас Кремль, и вполне возможно, что это осознают и в Кремле, и ищут, какой вариант выбрать из двух или трех, какое зло меньше, чтобы можно было как-то шевелиться в информационном и политическом поле, потому что на военном театре у них рычагов не осталось, только одна тема - ядерное оружие, но по этой теме не только Запад предупредил, но и Индия и Китай также - в Самарканде и Астане", - заметил политолог.

3 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль теряет контроль над властью, которая постепенно переходят в руки уголовно-террористической группировки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb